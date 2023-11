Vendite e utili in calo. Previsioni 2024 negative

Utili in calo per Estee Lauder (foto, il ceo Fabrizio Freda), con profitti nel trimestre per 31 milioni di dollari, contro i 489 milioni dello stesso periodo 2022. Vendite in calo del 10,5% a 3,52 miliardi, poco sotto i 3,53 miliardi attesi. La stima delle vendite per il 2024 è -2%: Wall Street punisce il titolo.