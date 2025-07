Vendite auto elettriche, tra 10 anni saranno almeno il 70%

Roma, 17 luglio 2025 – Si fa da sempre un gran parlare di elettrico, ma vediamo qual è il reale stato di salute del settore, attraverso i dati presentati dalla 3ª edizione dello studio EV Charging Outlook di PwC Strategy&, che analizza lo stato attuale delle infrastrutture di ricarica in Europa e l’evoluzione attesa fino al 2035, in un contesto di progressiva crescita del parco circolante di auto elettriche.

Veicoli BEV: quota di mercato verso il 22% in Europa nel 2025

Dopo il rallentamento rilevato nel 2024, l'adozione di veicoli BEV sta riprendendo quota. L’analisi di PwC Strategy& stima che entro il 2025 i veicoli elettrici a batteria rappresenteranno il 18-22% del totale delle vendite in Europa e il 3% del parco auto complessivo, con forti previsioni di crescita per il prossimo decennio. “Entro il 2035 i veicoli elettrici a batteria raggiungeranno una quota compresa tra il 70 ed il 96% delle vendite totali, con circa 13 milioni di nuove immatricolazioni previste, e rappresenteranno tra il 23% e 34% del totale parco dei veicoli leggeri, con uno stock atteso di circa 88 milioni di veicoli elettrici su strada. La variabilità è legata sostanzialmente all’evoluzione del quadro regolatorio e allo sviluppo tecnologico, con particolare riguardo al rapporto tra prezzo di acquisto del veicolo e range di autonomia”, commenta Christian Alessandrini, Partner e Industrials & Services Leader di PwC Italia. L'adozione dei veicoli elettrici a batteria (BEV) è tutt'altro che lineare in tutta Europa: in Norvegia rappresentano il 90% delle nuove immatricolazioni, mentre in Italia superano di poco il 5% in Italia, a fronte di una media paneuropea intorno al 16%. Per accelerare la diffusione nel parco, sarà fondamentale soddisfare la maggior parte della domanda, con modelli di veicoli elettrici che siano economicamente più accessibili, senza compromettere la redditività dei produttori OEM.

In Europa 55 milioni di punti di ricarica entro il 2035

La rete di ricarica pubblica veloce sta crescendo molto più rapidamente rispetto al numero di veicoli elettrici, contribuendo a ridurre l'ansia dei consumatori sull’autonomia. Tuttavia, gli utenti continuano a evidenziare criticità legate a costi, tempi di attesa, disponibilità e comodità di accesso al sito di ricarica. Entro il 2035 si prevede che la domanda di ricarica raggiungerà i 200 TWh, supportata da circa 55 milioni di punti di ricarica installati, di cui oltre 50 milioni privati e a corrente alternata (AC).

La quota di ricarica pubblica, oggi minoritaria rispetto a quella domestica, è destinata a crescere rapidamente passando da poco meno del 25% nel 2025 a circa il 38% (tra lenta e rapida) nel 2035. In Italia, si prevede che la domanda di ricarica raggiungerà i 23 TWh al 2035, supportata di circa 5 milioni di punti di ricarica, di cui circa 4,4 milioni domestici e 600.000 pubblici. A marzo 2025, le colonnine di ricarica pubblica hanno raggiunto quota 65.900, di cui circa 4.200 con potenza superiore a 150kW.

Redditività difficile da raggiungere nel breve termine

Negli ultimi anni, la ricarica dei veicoli elettrici ha attratto molte aziende, dagli specialisti hardware e software ai fornitori di soluzioni integrate e agli operatori di rete. Tuttavia, la redditività continua a rappresentare una sfida per tutto il settore. Gli operatori, impegnati a crescere su scala, sono ostacolati da una congiuntura di mercato inferiore alle aspettative di sviluppo del parco BEV, che ha ridimensionato le ambizioni di crescita, portando di conseguenza ai primi default e uscite dal mercato. Nonostante l’andamento delle azioni delle società quotate risenta di prospettive meno ottimistiche sulle vendite dei veicoli elettrici, le aziende leader di settore proseguono nella raccolta di finanziamenti per sostenere la propria crescita. “Per sbloccare le opportunità di mercato, si stanno abbattendo progressivamente le barriere tra settori e stanno emergendo nuove joint venture e partnership tra i player automotive, utilities, vendor di infrastrutture e sistemi di ricarica, società di sviluppo software & data protection e mondo del real estate. In particolare - conclude Alessandrini - stiamo assistendo ad un numero crescente di collaborazioni per assicurare la stabilità della rete e l'ottimizzazione energetica tra asset e utenti”.