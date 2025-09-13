Vendemmia 2025, Italia leader mondiale

Milano, 13 settembre 2025 – L’Italia si conferma patria del vino a livello mondiale. Infatti, stando ai dati di Assoenologi, quest’anno la produzione dovrebbe salire dell’8% rispetto al 2024, confermando il nostro paese al vertice globale per la produzione enologica.

Le stime di Assoenologi e i dati regionali

Le stime di Assoenologi, Unione Italiana Vini - Uiv e Ismea, presentate a Roma al Ministero dell’Agricoltura, parlano dunque di un +8% sulla vendemmia 2024, e un totale di 47,4 milioni di ettolitri, nettamente dinanzi alla Francia, seconda con 37,4 milioni e alla Spagna con 36,8 milioni. Numeri positivi raggiunti anche grazie ai 350 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr. A livello regionale, il primo posto va al Veneto con 12 milioni di ettolitri, e una quota del 25% complessivo, dinanzi alla Puglia e all’Emilia Romagna che hanno rispettivamente il 19% e il 15%. Seguono nella “top5” Sicilia e Abruzzo, che fanno scivolare Piemonte e Toscana (che registra un calo a doppia cifra, -13%) al sesto e settimo posto della lista. L’incremento produttivo atteso per questa vendemmia si distribuisce in modo tutt’altro che omogeneo lungo la Penisola. A spingere la crescita è il Sud (+19%), trainato dalla performance della Puglia (+17%). Aumenta la produzione, anche se con quantità più contenute, anche il Settentrione, che vede nel Nord-Ovest (+8%) la Lombardia in netta ripresa, con un +15% sullo scorso anno, ma ancora a -8% rispetto alla produzione media 2020-2024. Risulta complessivamente in aumento anche la produzione dei vigneti del Nord-Est (+3%), dove un’estate altalenante è stata preceduta da una primavera abbondantemente piovosa, che ha richiesto una gestione attenta delle fitopatie. In ordine, il Friuli-Venezia Giulia mette a segno l’incremento maggiore (+10%), seguito da Trentino-Alto Adige (+9%) e Veneto (+2%), con una crescita molto limitata a fronte di un’annata 2024 in linea con la media del quinquennio. Stabile l’Emilia-Romagna, divisa tra gli incrementi della Romagna e i cali, soprattutto nel peso delle uve, in Emilia. Negativo, infine, il segno del Centro (-3%), dove le performance di Umbria (+10%), Marche (+18%) e Lazio (+5%) non riescono a compensare la perdita della Toscana (-13%), fisiologica dopo un 2024 veramente abbondante. Positivo anche il dato nelle altre regioni meridionali, con la Campania (+13%) dove si hanno grandi aspettative per le varietà tardive che hanno beneficiato della moderazione termica di fine agosto. Basilicata (+40%) e Calabria (+15%) registrano situazioni differenziate a seconda degli areali, ma senza criticità diffuse. Solo la Sardegna resta stabile rispetto allo scorso anno a causa del caldo e delle piogge irregolari.

Contrazione della domanda interna

A fare da contraltare a quella che si presenta, pur con le sue diversità da regione a regione, come un’ottima annata, un quadro di mercato particolarmente complesso, come detto, caratterizzato da una domanda interna e globale in contrazione e sollecitata da nuovi modelli di consumo che anche il comparto vino sta iniziando ad intercettare. La campagna 2024/2025, spiega Uiv, Ismea e Assoenologi, si è chiusa con un lieve incremento dei prezzi nel settore vinicolo, con l’Indice Ismea dei prezzi alla produzione che registra un +1% complessivo, evidenziando però dinamiche diverse tra i segmenti: i vini da tavola crescono del 4% grazie ai bianchi, mentre i rossi calano; le Doc-Docg segnano un -2% per effetto dei rossi, con un lieve aumento dei bianchi; mentre le Igt mostrano un +1% equamente distribuito. Facendo un’analisi congiunturale, nei mesi estivi si è osservata una flessione dei listini in attesa della nuova campagna e dell’evoluzione del quadro produttivo internazionale, che incide maggiormente sui vini da tavola, mentre le Doc-Docg seguono dinamiche più autonome. Le giacenze al 31 luglio 2025 risultano stabili sull’anno precedente (dati Cantina Italia). Sul fronte della domanda interna, la Gdo mostra una crescita degli acquisti di bollicine, sia in volume che in valore, a fronte di un rallentamento dei vini fermi (dati Ismea/Nielsen Iq). Per quanto riguarda la domanda estera, dopo un 2024 positivo, i primi cinque mesi 2025 confermano i valori raggiunti con una lieve riduzione dei volumi (-4%) dovuta al calo delle spedizioni di vini comuni, mentre le Dop registrano un incremento.