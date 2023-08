Vendemmia 2023: Milano, La Francia sorpassa l'Italia nei Volumi di Vino

Per la prima volta dopo anni "l’Italia non è più il maggiore produttore mondiale di vino, superata in quantità dalla Francia se le prime stime sulla vendemmia, segnata dal grande caldo, saranno confermate". È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla vendemmia in corso lungo la Penisola e Oltralpe, che potrebbe concludersi con uno storico sorpasso dal punto di vista dei volumi. "In Italia – sottolinea la Coldiretti – si stima una produzione in calo del 14%, intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni registrati la scorsa stagione, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia del vigneto Italia nell’ultimo secolo insieme al 1948, al 2007 e al 2017. Mentre in Francia, nonostante i danni della peronospera e della siccità, secondo le stime del servizio di statistica del ministero dell’Agricoltura francese, la vendemmia dovrebbe attestarsi tra i 44 ed i 47 milioni di ettolitri, in linea con la media del periodo 2018-2022, mentre la Spagna, dovrebbe restare terza con circa 36 milioni di ettolitri".

La sfida in realtà è sulla valorizzazione della produzione che in Italia si attende comunque di alta qualità e può contare su 635 varietà iscritte al registro viti, il doppio rispetto ai francesi. Il processo di qualificazione del vino Made in Italy è confermato, sottolinea Coldiretti, dal successo dell’export anche in Francia, dove però si bevono sempre più bottiglie italiane, con un balzo del +18,5% in valore delle esportazioni nazionali di vino Oltralpe nei primi cinque mesi del 2023. Con la vendemmia in Italia si attiva un sistema che, riferisce Coldiretti, offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale e in attività connesse e di servizio.

Marco Principini