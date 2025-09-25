Veicoli elettrici: Europa e Italia viaggiano a due velocità

Milano, 25 settembre 2025 – L’Italia resta indietro rispetto all’Europa nella mobilità elettrica, con solo il 10,5% di veicoli elettrici contro una media europea del 24% e percentuali molto più alte registrate in Norvegia (96,1%) e Svezia (61,3%). Nella prima metà del 2025, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia e nell’UE-27 sono state molto inferiori alle previsioni del 2021 (-47%) rafforzando le ipotesi di un notevole ritardo nel raggiungimento delle scadenze fissate dall’Unione Europea. Se prosegue questo trend, l’UE raggiungerà la riduzione del 55% di emissioni di CO2 non prima del 2032 e l’obiettivo zero emissioni oltre il 2040, invece che nel 2035 come previsto.

È quanto emerge dalla sesta edizione dell’indagine eReadiness Study 2025 di PwC Strategy& Italia condotta su circa 18.000 interviste CAWI in 28 Paesi, con analisi approfondite su profili di consumatori, infrastrutture, incentivi e trend di mercato. Come nelle edizioni precedenti, per capire le esigenze dei consumatori, gli intervistati sono stati divisi in 3 gruppi: proprietari di veicoli elettrici (EV owner), chi pensa di comprarne uno entro 5 anni (EV prospect) e gli scettici (EV sceptic).

Il profilo dei proprietari di veicoli elettrici in Italia si sta evolvendo rapidamente. Il 90% si dichiara soddisfatto del prodotto, ma emergono nuove esigenze e punti di attenzione. La soddisfazione è trainata dall’esperienza di guida e di ricarica. Gli insoddisfatti lamentano invece una carenza nell’infrastruttura di ricarica pubblica (43%), performance inferiori della batteria a basse temperature (36%) e costi di manutenzione superiori alle attese (32%). Gli italiani con un veicolo elettrico ricaricano principalmente a casa o in ufficio (63% del campione), ma cresce l’utilizzo della ricarica pubblica, con il 37% di consumatori (vs. 28% nel 2024) che la utilizzano come soluzione principale. In generale, c’è un miglioramento nella soddisfazione della ricarica pubblica (+ 5 p.p. nel 2025 vs. il 2024). Il 43% degli EV owner ha acquistato una soluzione di ricarica privata contestualmente all’acquisto della vettura, mentre il 23% lo ha fatto in un secondo momento. L’installazione della wall-box è un fattore chiave per la soddisfazione dei clienti, che sono più soddisfatti quando è gestita direttamente dal concessionario rispetto a tecnici indipendenti. Per l’acquisto, il negozio fisico resta il più usato: il 55% acquista nelle concessionarie, il 21% dai rivenditori multimarca e il 14% negli store di noleggio a lungo termine. Il 39% degli EV owner ha scelto il noleggio a lungo termine, mentre gli abbonamenti sono ancora pochi (2%). Il 49% degli EV owner considera l’usato per la prossima auto, a patto che sia garantita una copertura per la batteria (58% dei casi). Gli EV sceptic, circa un terzo degli intervistati in Italia, conferma le stesse preoccupazioni emerse nelle edizioni precedenti: autonomia limitata, tempi lunghi di ricarica e costo alto sono le principali ragioni per cui non scelgono veicoli elettrici. In Italia, autonomia e costo sono considerati più importanti rispetto agli altri principali paesi europei (50% vs 41% per l’autonomia e 42% vs 33% per il costo).

L’eReadiness Index è un indicatore che misura il livello di maturità di ciascun Paese nel percorso di transizione verso la mobilità elettrica di massa. Nel 2025, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 2,5 su 5 (in calo di 0,4 punti rispetto all’anno scorso), posizionandosi negli ultimi posti tra i Paesi europei analizzati. A guidare la classifica sono Norvegia (4.4), Singapore (4.3) e Olanda (4.0), più avanti dell’Italia su tutte le dimensioni considerate. Sul fronte delle infrastrutture di ricarica, l’Italia ha registrato alcuni miglioramenti, in particolare grazie all’aumento dei punti di ricarica ultra-fast (>150kW) e a una quota più elevata di energia rinnovabile prodotta. Tuttavia, se confrontato con gli altri Paesi Europei, rimane un forte divario: le colonnine ultra-fast rappresentano solo il 7% del totale, contro il 17% in Germania e l’11% in Francia e Regno Unito e la penetrazione del numero di punti di ricarica pubblici in relazione al parco circolante rimane stabile (1,4 punti di ricarica ogni 1.000 vetture) ed al di sotto dei valori registrati in altri Paesi come Francia (3,9) e Germania (3,2).