Vantaggi, rischi e soluzioni nell’uso delle carte elettroniche di pagamento

Roma, 26 agosto 2025 – L’uso delle carte di credito, debito e prepagate, che sta divenendo la prima scelta rispetto al contante, aumenta durante i mesi estivi. Complici anche le vacanze all’estero le carte elettroniche sono sempre più gettonate, ma con l’aumento del loro uso crescono anche le frodi. Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, lo scorso anno circa 2,9 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode legata alla propria carta elettronica.

Non sono numeri da poco, né tanto meno da sottovalutare. Accanto ai benefici, che si hanno nell’usate carte elettroniche, vanno stimati anche i rischi, e studiate le soluzioni per evitare incresciosi episodi di frodi e truffe.

I vantaggi nell’uso delle carte elettroniche

Le carte elettroniche di pagamento sono strumenti emessi dalle banche, o da altri intermediari autorizzati, che permettono di usufruire di diversi vantaggi finanziari: prelevare contanti da sportelli automatici (ATM), pagare presso i punti vendita tramite i POS (acronimo inglese di Point of Sale - Punto di Vendita), effettuare acquisti online, operazioni bancarie tramite sportello ATM e operazioni bancarie. Le carte di pagamento possono essere fisiche o virtuali. Le seconde sono a supporto delle prime, ad esempio negli acquisti online, e possono essere caricate sul proprio cellulare.

I vantaggi delle carte di pagamento interessano sia il titolare sia il commerciante, oltre che l’economia nel suo complesso. Il titolare della carta è facilitato nel pagamento presso gli esercenti, evita la necessità di disporre di denaro in contante o la problematica di non averne a sufficienza per effettuare pagamenti, può monitorare in tempo reale tutte le transazioni effettuate e ha meno rischi rispetto all’uso del contante, ad esempio furti o la possibilità di ricevere banconote contraffatte. In caso di furto o smarrimento, infatti, la carta può essere bloccata all’istante tramite una semplice chiamata. Inoltre, i pagamenti digitali, grazie a tecnologie di sicurezza digitale all’avanguardia, tra cui crittografia e autenticazione, sono maggiormente sicuri, rispetto al furto di credenziali o di frodi. La carta permette anche di realizzare acquisti con addebito posticipato alleggerendosi e facilitando il pagamento, attraverso la possibilità di rateizzazione.

I rischi rispetto all’uso del contante sono ridotti anche per il commerciante, oltre ad avere una facilità negli incassi connessi alla sua attività commerciale. Infine, l’intera economia ha una riduzione dei costi connessi alla gestione del contante quali stampa, servizi di trasporto e vigilanza.

I rischi nell’uso di carte

Anche nell’uso di carte elettroniche vi sono, però, dei rischi che riguardano i pagamenti. Degli esempi di rischi per chi gestisce un’attività sono le frodi, la violazione dei dati, gli storni, gli errori operativi e le perdite finanziarie. I rischi riguardano sia i commercianti sia per i titolari delle carte. Il principale rischio per questi ultimi è rappresentato dalle frodi nei pagamenti, che possono essere di diverse forme: furto d’identità, furto del conto, violazione dei dati, frode con carta non presente molto diffusa negli acquisti online, ingegneria sociale intesa per manipolare le persone ed estorcere informazioni sensibili o autorizzare pagamenti, e truffe di phishing quando i truffatori inducono con l’inganno le vittime a rivelare informazioni, quali password o dati della carta.

Un altro rischio comunissimo riguarda l’uso della tecnologia ‘contactless’: si paga inconsapevolmente l’acquisto effettuato da un altro utente, a causa della troppa vicinanza dello smartphone o della carta al lettore di schede, oppure le informazioni “finanziarie” vengano rubate intercettando il segnale wireless della carta o del telefonino.

Per chi gestisce un’attività i rischi, invece, sono legati, agli storni, che possono comportare perdite e costi, e ai problemi tecnici nei pagamenti che causano ritardi, insoddisfazione tra i clienti e potenziali perdite. La mancata conformità alla normativa sulla sicurezza dei dati sulle carte e sui sistemi di pagamento può, inoltre, comportare multe e sanzioni. Anche l’evolversi della tecnologia prevede un aumento dei rischi in quanto crescono le minacce come frodi di identità, che richiedono vigilanza e un investimento costante in questo senso, come pure l’affidarsi a fornitori di servizi ed elaboratori di pagamenti esterni comporta rischi legati alle pratiche di sicurezza.

Le soluzioni per ovviare ai rischi

Nell’uso di carte elettroniche di pagamento si possono attuare delle strategie per cercare di evitare i rischi, per quanto più possibile. Riguardo al furto di informazioni la polizia postale consiglia di usare un PIN che blocchi lo smartphone quando non è in uso, di aver cura nel custodire cellulare o carte usate nei pagamenti veloci, custodendole in apposite custodie per non far intercettare i dati trasmessi, controllare frequentemente i propri movimenti bancari e leggere attentamente i termini e le condizioni della propria banca, in relazione alla responsabilità in caso di pagamento errato o violazione della sicurezza.

Per il commerciante è importante attuare una strategia di gestione dei rischi connessi all’uso di carte e ai pagamenti elettronici. Ci si può affidare al machine learning e all’intelligenza artificiale per analizzare i dati delle transazioni, all’analisi comportamentale che segnala qualsiasi deviazione dallo schema con cui gli utenti generalmente interagiscono con i sistemi, e tutto ciò in tempo reale. Le piattaforme di big data consentono, infatti, alle attività di raccogliere, archiviare e analizzare grandi volumi di dati, di visualizzarli tramite grafici e diagrammi e analizzarne i collegamenti. E ancora, la tokenizzazione e i metodi di crittografia per proteggere i dati e l’accesso ai pagamenti con rigorosi protocolli di autenticazione.

Carte e bonifici: report sulle frodi

Nel complesso comunque le frodi che riguardano strumenti di pagamento elettronici, rispetto al totale delle operazioni effettuate in Italia sono marginali. Questo è il risultato del Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente, pubblicato dalla Banca d’Italia nel 2025. Anche se occorre fare dei distinguo tra carte e bonifici. Questi ultimi risultano essere più sicuri in quanto le frodi per questa tipologia di pagamento sono rare: nel 2024 si parla di un'operazione ogni 100.000 effettuate, mentre per le carte di 10 operazioni ogni 100.000.

Possiamo comunque gioire del fatto che la legge in Italia ci tuteli. Se ad esempio, dall’estratto conto notiamo delle operazioni di pagamento che non riconosciamo possiamo disconoscerle e chiedere alla nostra banca il rimborso, solo però per quanto riguarda i pagamenti non autorizzati. Se il pagatore è stato manipolato sarà meno probabile che sia la banca a farsi carico delle perdite.

Tuttavia, anche noi abbiamo degli obblighi, quali custodire con cura carte, codici e credenziali, e non darli mai a nessuno, neanche a chi ci telefona spacciandosi magari per la nostra banca, né tantomeno cliccare su mail o sms che riceviamo. Infatti, se ci comportiamo in modo imprudente non avremo diritto a nessun risarcimento, perché anche a causa della nostra negligenza avremo contribuito alla truffa.