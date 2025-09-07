Valerio De Molli: “L’impatto dei Neet è di 25 miliardi (una manovra finanziaria). I giovani vanno aiutati, e presto”

CERNOBBIO (Como) – Aprendo la nuova edizione del Forum Teha di Cernobbio ha lanciato un appello alle imprese, perché diano una chance ai giovani: “Fate presto”, ha detto Valerio De Molli, economista e da 25 anni ad di The European House – Ambrosetti. “L’impatto del costo dei Neet? In termini di opportunità persa dal punto di vista della produttività – osserva – è di 25 miliardi, un’intera manovra finanziaria”.

Nella manovra è spuntato anche il Piano casa per sostenere le giovani coppie.

“Giusto andare in questa direzione. E bene destinare incentivi alle giovani coppie perché possano acquistare o affittare una casa e costruire così un progetto di vita”.

L’Italia deve affrontare il tema della bomba demografica. In queste condizioni quali sono i margini per un nuovo intervento sulle pensioni?

“Direi nessuno. La credibilità internazionale dell’attuale governo ha portato a un calo dello spread e a un miglioramento del debito pubblico. Che si traduce in risparmi concreti e nella prospettiva di un possibile tesoretto. Ma c’è un problema sostanziale e di lungo termine: siamo il Paese col numero più alto di anziani in Europa e siamo al minimo storico sul fronte delle nascite. Le pensioni potranno solo aumentare”.

Finora i nostri conti hanno retto anche grazie all’effetto del Pnrr e degli investimenti pubblici. Ma che cosa succederà nel 2026, quando il programma finirà?

“Intanto dovremmo guardare in modo più ampio, includendo nella riflessione gli altri vettori economici e le altre implicazioni, a cominciare dalle guerre e dalle politiche di Donald Trump. Il Pnrr deve ancora dispiegare i suoi effetti. Il problema non si porrà immediatamente ma negli anni a seguire. Il mondo è dato in crescita del 3,3 per cento, non ci sono segnali di caduta del quadro economico globale. Crescono la Cina, l’India, gli Usa. L’Europa è un po’ più seduta ma ci sono esempi virtuosi, come la Spagna. Non vedo allerta rossa: l’indicatore rimane nella zona positiva. Sugli stessi livelli degli ultimi trimestri”.

Quali politiche dovrebbe avviare il governo per conciliare il rigore dei conti pubblici e la spinta verso la crescita?

“Quelle che sta già attivando. I risultati ci sono, visti anche la longevità di quest’esecutivo e lo spread sceso ai livelli più bassi degli ultimi anni”.

L’Italia sta uscendo prima del previsto dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Non siamo più gli ultimi della classe in Europa?

“Siamo diventati virtuosi: il rapporto deficit-pil è tra i migliori d’Europa. Bisogna proseguire in questa direzione e tenere la barra dritta mantenendo il giusto rigore e sostenendo i giovani”.