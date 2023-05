Vacanze low cost, le destinazioni più economiche all’estero. Il richiamo dell’Est

Roma, 18 maggio 2023 – Con l’inflazione che galoppa in Croazia, da quando è entrata nell’eurozona, i vacanzieri sono alla ricerca di nuove mete economiche per le imminenti ferie estive. L’Europa dell’Est, grazie al costo del turismo tra i più bassi del continente, è molto conveniente per villeggiature anche lunghe. La Bulgaria e la sua capitale, Sofia, sotto questo aspetto sono perfette, visto che sono disponibili stanze a 10 euro e che, con 30 euro, è possibile anche trovare sistemazioni in strutture a quattro stelle. I prezzi dei ristoranti sono molto bassi e, per quanto le tariffe siano un po’ cresciute in questi anni, con 10 euro è ancora possibile pranzare e bere in diversi posti. Anche l’Ungheria è una delle nazioni europee più economiche sotto tutti i punti di vista. I prezzi dei voli per Budapest partono da 30 euro e una camera si può trovare anche a 12 euro. Se poi si vuole visitare il resto dell’Ungheria, anche i trasporti sono convenienti. Un’altra meta europea davvero conveniente è la Grecia. E’ possibile alloggiare anche a soli 18 euro a notte, mentre, in città come Atene, una stanza singola può venire a costare intorno ai 22 euro. Esistono, inoltre, molte spiagge libere e luoghi in cui i pasti costano 10-12 euro.

Ci sono poi delle destinazioni low cost per le quali è necessario spendere una cifra più importante per il viaggio ma, una volta arrivati a destinazione, il costo della vita è davvero basso. Sono le mete ideali per vacanze di due, tre settimane, in cui concretizzare un solido risparmio. Si parte con l’India. Nelle città indiane, il prezzo di una stanza singola può partire da 6 euro al giorno ed possibile trovare un intero appartamento in centro a soli 100-120 euro al mese. In questo modo, si potrà avere una base di partenza da cui visitare tutte le zone più vicine. Anche nello Sri Lanka, alloggiare in una stanza è piuttosto economico, dai 10 euro al giorno in su. Si spende davvero poco anche in Vietnam, dove le stanze singole a due stelle costano otto euro a notte. Con poco di più, ci si può permettere una camera a tre stelle con connessione wi-fi e aria condizionata, oltre che accedere, in alcuni casi, a servizi quali sauna e spa. Convenienti anche i taxi (3-4 euro a corsa) e i ristoranti, dove un pranzo o una cena con bevanda inclusa possono costare mediamente sui 10 euro e si può vivere tranquillamente con 30 euro al giorno. Anche in Cambogia, un posto letto e un pasto possono costare pochi euro, cosa che rende possibile vivere con circa 100 euro al mese. In Vietnam e Cambogia si può tranquillamente fare una vacanza di quattro settimane e spendere, in totale, meno di mille euro.

Spostiamoci in Sud America: tra i vari Paesi che ne fanno parte, l’Ecuador è uno dei più economici e interessanti da visitare. I prezzi per un posto letto vanno da cinque euro a notte. Anche in Bolivia, è possibile trovare alloggio allo stesso costo. I prezzi sono piuttosto convenienti e si possono spendere anche solo 15 euro al giorno, senza concedersi ovviamente troppi lussi. In Honduras è possibile alloggiare spendendo anche solo 10 euro al giorno, magari in zone vicine al mare e alle principali attrazioni turistiche e si può vivere con 20-25 euro al giorno.