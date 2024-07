Vacanze degli italiani: il Bel Paese rimane la meta preferita

Secondo l'ultima ricerca Visa Travellers Survey 2024, gli italiani confermano il loro amore per le vacanze in patria, con il 77% che prevede di trascorrere le proprie ferie in Italia nei prossimi 12 mesi. Lo studio, condotto da Visa in collaborazione con Ipsos, offre uno spaccato interessante sulle abitudini di viaggio e di spesa dei nostri connazionali.

Destinazioni e motivazioni

Mentre il Bel Paese rimane la scelta principale, il 49% degli intervistati ha in programma di visitare un altro Paese europeo, con Spagna (32%) e Francia (21%) in cima alle preferenze. Per chi guarda oltre i confini dell'UE, gli Stati Uniti si confermano la meta più ambita, seguiti dal Giappone per quanto riguarda l'Asia. Le motivazioni che spingono gli italiani a fare le valigie sono principalmente culturali: il 40% desidera esplorare città iconiche, mentre il 38% vuole soddisfare i propri interessi culturali. Tuttavia, quando si tratta di relax, il mare rimane la scelta prediletta per il 38% dei viaggiatori.

Destinazioni preferite

Budget e spese

In media, gli italiani pianificano viaggi per due persone con una previsione di spesa di 1.418 euro a persona. Il budget tende ad aumentare per le destinazioni europee (1.323 euro) ed extraeuropee (2.719 euro) rispetto ai viaggi domestici (1.053 euro). È interessante notare che il 51% degli intervistati prevede di finanziare almeno una parte della vacanza, in media il 45%, ricorrendo principalmente a carte di credito (54%) o a linee di credito del proprio istituto bancario (27%).

Le previsioni di spesa

Pagamenti digitali: una tendenza in crescita

I pagamenti digitali si confermano una priorità per i turisti italiani, con il 60% che prevede di utilizzarli più frequentemente rispetto al passato. Questa tendenza è ancora più marcata per chi viaggia all'estero, con il 39% che intende usare i pagamenti digitali più che in Italia. Le ragioni principali per questa preferenza sono la comodità (69%), la sicurezza (47%) e la velocità delle transazioni (44%). Indipendentemente dalla destinazione, i turisti italiani prediligono l'utilizzo dei pagamenti digitali per l'alloggio, i servizi di trasporto su lunga distanza e lo shopping.

Le intenzioni di pagamento

Sostenibilità: un fattore emergente

Lo studio Visa evidenzia anche una crescente attenzione alla sostenibilità. Il 46% dei turisti italiani sarebbe disposto a pagare fino al 5% in più per beni e servizi eco-sostenibili. Inoltre, oltre l'80% dei viaggiatori considera importante avere accesso a opzioni di trasporto green e a piattaforme che suggeriscono alloggi, servizi di ristorazione e attività eco-friendly.

In conclusione, questo studio offre uno sguardo approfondito sulle tendenze di viaggio degli italiani, evidenziando non solo le loro preferenze in termini di destinazioni, ma anche le loro abitudini di spesa e l'importanza crescente dei pagamenti digitali e della sostenibilità nel settore turistico.