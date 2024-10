Jp Morgan (in foto: il ceo Jamie Dimon) ha riportato risultati per il terzo trimestre che hanno superato le attese degli analisti sia per quanto riguarda sia gli utili sia i ricavi. Nel periodo la banca ha generato utili per 12,9 miliardi di dollari, mentre i ricavi hanno totalizzato quota 43,32 miliardi rispetto ai 41,63 miliardi previsti.