Utili record a Milano: +77,9% Vola il target 2024 Banco Bpm

Banco Bpm ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2023 con utile netto record di 624 milioni di euro, in crescita del 77,9% rispetto al primo semestre 2022. Il margine di interesse, informa un comunicato, ha raggiunto "il livello più alto mai registrato", risultando pari a 1,553 miliardi, con una crescita del 49,4% rispetto al primo semestre 2022 e del 9% rispetto al primo trimestre 2023. Il risultato della gestione operativa è salito a 1,302 miliardi rispetto a 1,016 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente con un incremento del 28,2%. Con il nuovo piano industriale, ha detto il ceo Giuseppe Castagna, "abbiamo aspettative al rialzo" per quanto riguarda gli obiettivi della banca e "daremo una nuova guidance per il 2024". Castagna ha rinviato al piano le decisioni sull’impiego del capitale e le modalità con cui verrà aumentata la remunerazione degli azionisti.