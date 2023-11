Utili a 942 milioni. Stoccaggi gas: l’Italia è al 99%

Inverno al sicuro per l’Italia grazie a "stoccaggi record" al 99%. Lo ha annunciato l’ad di Snam, Stefano Venier, presentando i conti dei primi 9 mesi dell’anno, con ricavi in crescita del 17% a 2,81 miliardi. In aumento il Margine operativo lordo (+9,1% a 1,86 miliardi) e l’utile netto (+1,1% a 942 milioni), mentre sono saliti del 30% gli investimenti tecnici a 1,15 miliardi, su un totale di 1,23 miliardi investiti. Con le scorte piene l’Italia si trova in una "condizione adeguata ad affrontare la stagione invernale", mentre prosegue l’impegno di Snam per una "transizione giusta e credibile". Qui Venier fa parlare i risultati del gruppo, che "ha incrementato gli investimenti tecnici su progetti infrastrutturali fondamentali per contribuire alla resilienza e alla transizione del sistema energetico del Paese" e prevede di chiudere l’anno con investimenti in crescita del 10% a 2,1 miliardi. Di questi 1,9 miliardi saranno dedicati all’infrastruttura per il gas e 0,2 miliardi alla transizione energetica. "Ci guardiamo intorno – ha concluso Venier – con maggior focus sugli investimenti, ma eventuali acquisti in aree strategiche sono nell’attenzione del management". Buone notizie, infine, per gli azionisti, con il rialzo dell’acconto sul dividendo che passa da 11 a 11,28 centesimi.

Alberto Levi