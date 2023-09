Utile +40% nel semestre. Fatturato: 16,9 miliardi

Nel primo semestre del 2023 Inditex (in foto il ceo Óscar García Maceiras) è cresciuta a doppia cifra, la multinazionale spagnola conosciuta per i marchi Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, ha visto il fatturato crescere a 16,9 miliardi (+13,5%) e l’utile a 2,5 miliardi (+40,1%). Ebitda aumentato del 15,7%, a quota 4,7 miliardi.