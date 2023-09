Usa, inflazione accelera oltre le attese: +3,7% ad agosto

Roma, 13 settembre 2023 - Accelera oltre le attese l'inflazione negli Stati Uniti ad agosto. L'indice dei prezzi al consumo è salito del 3,7% su base tendenziale, in netto aumento rispetto al +3,2% segnato a luglio e sopra il +3,6% stimato dal mercato. Su base mensile l'incremento è stato dello 0,6%, in linea con le previsioni degli analisti ma in forte crescita rispetto al +0,2% del mese precedente.

Il dato 'core' ha registrato un aumento tendenziale del 4,3%, in frenata rispetto al +4,7% di luglio e in linea con le attese degli operatori. Su base mensile l'indice ha segnato un incremento dello 0,3%, contro il +0,2% stimato dal mercato e in accelerazione anche rispetto al +0,2% del mese precedente.