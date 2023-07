Usa-Cina, prove di dialogo Tregua nella guerra dei chip

Prove di dialogo tra Pechino e Usa. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, è arrivata ieri a Pechino per la sua missione cinese, quattro giorni in cui spera di gettare ponti tra le due potenze e smussare gli angoli della tensione sull’attacco russo in Europa e sull’annosa questione dei microchip. Una visita che arriva due settimane dopo il viaggio del segretario di Stato Antony Blinken, ma Yellen è considerata una ‘colomba’ rispetto al ‘falco’ Blinken, fautore di una linea dura per fermare le mire egemoniche di Pechino. Secondo il Wall Street Journal il viaggio della Yellen va interpretato nel senso che "Washington e Pechino tornano a parlare", ma è tutto da verificare se possa stabilirsi un dialogo.

Alla vigilia della sua partenza, infatti, Pechino ha annunciato che dal primo agosto limiterà le esportazioni di prodotti e materiali contenenti gallio e germanio, metalli rari e vitali per i semiconduttori, le stazioni delle reti 5G e i pannelli solari. Una mossa che ha tutto il sapore della rappresaglia per le restrizioni Usa alla vendita di chip di fascia alta. Se non si trovasse un compromesso, Washington spingerebbe l’acceleratore sui controlli tecnologici per frenare lo sviluppo economico della Cina, mentre Pechino potrebbe reagire bloccando l’accesso ad altre materie prime utili per i chip, le tlc e le batterie.

Che la visita di Yellen in Cina sia guardata con ottimismo lo dimostra la reazione dei mercati: il giorno dopo l’annuncio del viaggio la Borsa di Hong Kong ha risposto positivamente con un +2,2%. Un ottimismo che ieri è stato abbattuto dai dati sul mercato del lavoro negli Usa – in forte crescita, ben oltre le stime a giugno – in previsione di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed per frenare l’inflazione. La reazione negativa di Wall Street ha travolto anche le Borse europee, che hanno chiuso con perdite tutte superiori al 2%, a partire da Piazza Affari che ha chiuso a -2,53%.

Tornando ai rapporti Usa-Cina, Yellen prima di partire ha incontrato l’ambasciatore cinese a Washington, Xie Feng, con il quale ha avuto una "discussione franca e produttiva" sugli "sforzi per mantenere aperte le linee di comunicazione e gestire responsabilmente il rapporto" bilaterale. "Noi – aveva detto Yellen la settimana scorsa – non cerchiamo di staccare la nostra economia da quella cinese. Una piena separazione delle due economie sarebbe disastrosa per entrambi in Paesi".

Il viaggio, che durerà fino al 9 luglio, prevede incontri con alti funzionari. Al momento non è previsto un meeting con il presidente cinese Xi Jinping, ma molto potrebbe dipendere dall’andamento degli incontri.

Elena Comelli