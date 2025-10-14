Ddl Pmi, Urso conferma l’importanza strategica della Distribuzione HORECA

Roma, 14 ottobre 2025 – Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha ricevuto i vertici di Italgrob (Federazione Italiana distributori HORECA) istituzione di riferimento per 3.400 imprese impegnate nella distribuzione e valorizzazione di prodotti food & beverage nel canale dei consumi fuori casa.

Presenti all’incontro con il ministro, il presidente di Italgrob Antonio Portaccio, e il direttore generale Dino Di Marino.Urso ha confermato che l’iter di approvazione del primo disegno di legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese, il cui articolo 10 riconosce espressamente il ruolo e i compiti della categoria dei distributori, è in via di conclusione al Senato della Repubblica per poi passare alla Camera dei Deputati con l’obiettivo di approvare definitivamente il testo entro la fine dell’anno.

Durante l’incontro è stato ribadito dalle parti come il disegno di legge PMI rappresenta una svolta per la politica industriale del nostro Paese, un provvedimento che valorizza il ruolo delle Piccole e Medie imprese attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita. Fra queste Imprese a pieno titolo vi è anche la categoria dei Distributori HORECA, per i quali, come riportato nell’art. 10 del ddl viene introdotta per la prima volta una disciplina normativa.

Questo provvedimento – che raccoglie anche l’impegno profuso dal senatore Matteo Gelmetti, membro della Commissione permanente Bilancio- andrà a definire e qualificare il ruolo delle oltre 3.400 imprese della distribuzione food & beverage presenti sul territorio nazionale, riconoscendone la funzione economica e sociale come motore del Made in Italy e delle sue produzioni agroalimentari in un mercato di fondamentale importanza per l’economia del Paese (107 Mld di fatturato nel 2024 - Fonte TEHA).

“L’Incontro con il Ministro Urso - ha sottolineato Antonio Portaccio, presidente di Italgrob - è un segnale chiaro dell’attenzione del Ministero verso una categoria che da anni reclama il giusto riconoscimento. La distribuzione HORECA è un pilastro imprescindibile del sistema dei consumi fuoricasa, un asset fondamentale per l’economia nazionale dove ristorazione e ospitalità sono da sempre emblema del miglior Made in Italy. Finalmente - ha ribadito Portaccio - i compiti e le funzioni che svolgono i distributori food & beverage usciranno da quella sorta di anonimato nel quale sono sempre state relegate e definitivamente riconosciute e valorizzate anche sul piano normativo”.

“Il colloquio con il Ministro Urso – ha dichiarato Dino Di Marino, direttore generale di Italgrob – manifesta da parte della Federazione una ferma volontà di proseguire su una strada comune: costruire un quadro normativo chiaro, stabile e affidabile per la distribuzione HORECA. La Federazione continuerà a collaborare con le istituzioni per far emergere il valore e la specificità delle nostre imprese, protagoniste imprescindibili del sistema del fuori casa, anello di congiunzione fondamentale fra produzione e punti di consumo, partner indispensabili anche e soprattutto per quelle piccole aziende di produzione che spesso hanno difficoltà a promuovere e distribuire le loro eccellenze su un territorio bellissimo, ma logisticamente complesso come il nostro Paese”.