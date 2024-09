UR-Invest, leader in Italia nell’organizzazione di Club Deals di private equity, ha acquisito l’intero capitale di Sitep, azienda con sede a Voghiera (FE) operante nel settore delle soluzioni automatizzate per panificazione, pasticceria e pizzeria. Sitep è stata affiancata nell’operazione, come advisor, da SRI Group (foto: il ceo Giulio Gallazzi).