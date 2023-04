Uno stipendio per gli specializzandi in psicoterapia

Magari ci sono il talento, le attitudini e la disponibilità a investire tempo e impegno in un percorso nel quale si crede tanto. Ma magari non basta. Perché ora come ora, la domanda in cima alla lista che ogni aspirante psicoterapeuta deve porsi, rischia di essere un’altra: “Potrò permettermelo?”.

Il medico ha ricevuto in 6 anni circa 90mila euro di indennità pubblica (foto di repertorio)

In un Paese come l’Italia che fa del riconoscimento del merito il suo biglietto da visita rispetto ad altri percorsi accademici che si svolgono all’estero, capita dunque che i fatti siano ben diversi rispetto alle teorie.

In quest’ottica, il tema del riconoscimento delle borse di studio agli specializzandi alle prese con percorsi in area non medica sollevato nelle scorse settimane dal senatore Andrea Crisanti tocca da molto vicino anche la platea di psicologi e psicoterapeuti.

“Stiamo combattendo questa battaglia da anni – commenta in rappresentanza della categoria Sebastiano Musolino, vicepresidente di Lapsi, Libera Associazione Psicologia - perché in effetti la nostra realtà è nata nel 2021, ma già da un paio di decenni si discute della questione delle retribuzioni nell’ambito del percorso di specializzazione, sempre senza risultati concreti. Ora però auspichiamo che le cose siano sul punto di cambiare, perché la proposta di Crisanti pare aver trovato l’approvazione di tutto l’arco parlamentare, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione”.

La partita si gioca su tre questioni: normativa, retributiva e contributiva. L’intento è quello di equiparare la categoria a quella dei colleghi che operano in area medica, attraverso il riconoscimento di un sostegno economico durante gli anni finali del (lungo) percorso didattico e formativo.

“Siamo in una sorta di corto circuito dal quale è essenziale uscire per garantire davvero parità di opportunità a tutti, traguardo al quale ora siamo ancora lontani, soprattutto se pensiamo che l’iter da seguire non è affatto semplice”.

Si parte col conseguimento di una laurea triennale al quale ne segue una magistrale di altri due anni. “E quello è solo l’inizio – prosegue Musolino – perché una volta terminata questa fase del percorso, scatta un periodo di tirocinio di un anno che si traduce in 750 ore sul campo: è la porta d’accesso all’esame di Stato che conduce all’iscrizione nell’albo degli psicologi, ma non alla fine del percorso. Perché a quel punto servono altri quattro anni di specializzazione per arrivare al traguardo della qualifica di psicoterapeuta. Sommando tutto, è facile intuire che spesso l’iter termina cavallo dei 30 anni e dunque eccoci alla domanda di fondo: ci si può permettere di aspettare tanto?”.

Anche perché nel frattempo i costi da sostenere non sono pochi: “Le scuole di specializzazione si dividono in pubbliche (le cui rette oscillano tra i 2 e i 3.000 euro, offrono posti limitati e richiedono un’alta mole di ore di tirocinio, ma mettono a disposizione anche agevolazioni in base al merito, al reddito e allo status di fuori sede) e private (con maggiori disponibilità di posti ma rette che arrivano anche a 5.000 euro). Guardando ai fatti la maggior parte dei nostri colleghi è costretto a muovere i primi passi in ambito lavorativo su settori anche completamente diversi rispetto a quelli per i quali si è investito tanto”.

Così ci sono i servizi di babysitting, gli impieghi nelle cooperative e in tanti altri comparti. “E’ chiaro che il mondo della libera professione non è mai semplice da affrontare, ma resta il fatto che nel nostro comparto il quadro è decisamente complesso. Per questo guardiamo con grande fiducia il disegno di legge di Crisanti: perché speriamo che sia finalmente giunto il momento di voltare pagina”.