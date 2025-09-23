Un’italiana per le ferrovie tedesche: "Nuova era: basta ritardi e caos"

di Ottavia Firmani

Italiana, manager, ma con patentino da macchinista e camionista, unica donna a ricoprire questo ruolo in oltre 200 anni di storia. Nata e cresciuta a Bolzano, ma con studi e gavetta internazionale: prima la laurea a Vienna, poi il lavoro in UK, poi a Milano, poi di nuovo a Vienna e ora la sfida a Berlino. Una sfida contro il tempo, visto che il suo obiettivo sarà letteralmente fare in modo che i treni tedeschi arrivino in orario. Si chiama Evelyn Palla (in foto), la manager italiana ora al comando della Deutsche Bahn, il colosso ferroviario tedesco ormai sull’orlo della crisi. Il suo è davvero un nuovo inizio, come ha promesso in conferenza stampa, a Berlino, accanto a chi l’ha scelta per questo ruolo insidioso: il ministro dei Trasporti del governo Merz, Patrick Schnieder.

E se i presupposti sembrano ottimi, la nomina non è stata presa di buon grado. Il sindacato Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (Evg) voterà infatti a breve nel consiglio di sorveglianza proprio contro di lei. Uno sgambetto che sembra avere però uno scopo doppio: sabotare anche una seconda nomina poco gradita, quella di Dirk Rompf alla guida della filiale per le infrastrutture DB InfraGo. "Rompf è stato per sei anni alla guida di Db Netz ed è stata proprio la sua politica di risparmio a determinare la situazione attuale. Questo non è un nuovo inizio" dichiarano dal sindacato. Intanto però il ministro Schnieder tira dritto e assicura: "È lei la candidata migliore per questo ruolo".

La strada di Palla nelle ferrovie tedesche non è lunga, ma ha già tagliato dei traguardi definiti da molti "miracolosi". Approdata nel 2019 alla Deutsche Bahn, dal 2022 guida il comparto dei trasporti regionali, all’epoca in perdita, ribaltando totalmente la situazione: conti in attivo e oltre il 90% dei treni in orario. Insomma, la manager sudtirolese, ritenuta da tutti fredda sui calcoli, è in realtà molto apprezzata dai dipendenti e dal governo di Merz che si affida a lei per cambiare le sorti tragiche della Deutsche bahn. Occhi puntati su di lei, mentre ci si aspetta che ne faccia un altro, di miracolo.

In primis dovrebbe riuscire a ottenere una maggiore puntualità dei treni, cosa non facile, vista la situazione di partenza: ad agosto soltanto il 60% dei convogli è arrivato a destinazione con meno di 15 minuti di ritardo. E le linee da ammodernar aspettano già da cinque anni dei lavori che tardano ad arrivare. Tanti i problemi, al punto che il ministro Schnieder ha dovuto rimboccarsi le maniche e mettere giù un vero e proprio piano strategico rivoluzionario. Tre i punti fondamentali del piano d’azione: più sicurezza e pulizia, più comfort sui treni a lunga percorrenza e una migliore comunicazione. Inoltre ha sottolineato che l’obiettivo principale sarà quello di ottenere un 70% di treni puntuali entro il 2029. Il tentativo di farcela con tre anni di anticipo, su cui batteva l’uscente Ad Richard Lutz, non è stato accolto con favore, ma anzi, ha portato a numerosi commenti negativi. "Fuori dalla realtà" dicono. "Impossibile".

Caparbia la manager Palla che non si è lasciata scalfire dalle critiche: "Oggi è il giorno di un nuovo inizio per i nostri clienti ma anche per i nostri dipendenti. Inizia una nuova era. La Deutsche Bahn deve cambiare e noi la cambieremo" ha chiarito.