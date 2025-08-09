Unipol, utile in aumento del 17,6%: "Vantaggi dalle nozze Bper-Sondrio"

Numeri in crescita, ma il meglio deve ancora venire. Unipol archivia il primo semestre 2025 con un utile netto di 743 milioni, in aumento del 17,6% rispetto all’anno scorso, spinto soprattutto dal contributo delle partecipazioni in Bper e Popolare di Sondrio, raddoppiato a 244 milioni. L’adesione totale all’Ops di Bper genererà poi nel terzo trimestre un provento straordinario di 170 milioni, destinato a rafforzare la cedola di fine anno. "Il trimestre è andato molto bene – ha detto l’ad Matteo Laterza – ma i numeri migliori della nostra storia devono ancora arrivare. Se vi fidate di noi, come avete fatto in passato, li vedrete".

Il manager punta sulle sinergie della futura integrazione tra Bper e Sondrio, gruppo da 17 miliardi di capitalizzazione e redditività di circa 2 miliardi, in cui Unipol sarà primo azionista con il 20% e partner assicurativo strategico. L’obiettivo è replicare a Sondrio il lavoro fatto con Bper, che già oggi genera il 47% della raccolta vita e il 7% di quella danni di Unipol.

Nel semestre i premi totali sono saliti del 12,3% a 9,2 miliardi: 4,8 miliardi (+4,5%) nel ramo danni e 4,4 miliardi (+22,3%) nel vita. L’utile del solo gruppo assicurativo – base per la distribuzione del dividendo – è cresciuto del 30,2% a 740 milioni, mentre l’indice di solvibilità consolidato è passato dal 212% al 222%, con capitale in eccesso di oltre 6 miliardi. Nel danni migliora la redditività tecnica (combined ratio in calo al 92,7%), con il ramo salute in crescita del 12%. Nel vita, spinta dal canale bancario, dagli agenti e da grandi contratti previdenziali.

Ma Piazza Affari non ha festeggiato: il titolo ha chiuso la seduta di ieri in calo del 3,8% a 17,33 euro, complice un utile danni sotto le attese per via del crollo dei proventi finanziari a 58 milioni, più che dimezzati rispetto al 2024. Laterza ha attribuito la flessione alla valutazione mark to market di un derivato legato alla quota in Bper, con impatto negativo di 70 milioni, che sarà però compensato a settembre dal maxi-provento dell’Ops su Sondrio.

Mentre Unipol guarda alle nozze Bper-Sondrio per rafforzare la bancassicurazione, il gruppo Sella segna un primo semestre da record: utile netto consolidato di 100,1 milioni (+23%), Roe all’11,4%, margine di intermediazione a 567,8 milioni (+7,7%) e raccolta netta di 4 miliardi. La raccolta globale tocca i 70,9 miliardi (+15,8%), spinta anche da plusvalenze straordinarie e dalla cessione di Codd&Date.