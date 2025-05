Unipol sotto il 20% di Bper. Titolo al top in Borsa

Unipol conferma che non intende restare al di sopra del 20% del capitale di Bper per effetto dell’offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio. Non c’è "sul tavolo in questo momento alcuna richiesta di autorizzazione" alla Bce, ha ribadito l’amministratore delegato, Matteo Laterza. La compagnia bolognese, ha spiegato agli analisti, ha già sottoscritto uno strumento finanziario che le consentirà di vendere a termine le azioni eccedenti il 20% di Bper, soglia che Unipol, azionista di entrambe le banche con il 19,7% del capitale, si ritroverà a superare in modo più o meno consistente in presenza di un’adesione non totalitaria all’offerta di Bper. Se le adesioni si fermeranno al 35%, soglia minima perché l’ops sia dichiarata valida, Unipol si ritroverebbe in mano il 24,87% di Bper, e regolerà la vendita delle azioni eccedenti consegnando solo titoli.

In caso di adesione totalitaria all’Ops, la vendita a termine verrà regolata in contanti, mentre nell’ipotesi di adesione intermedia tra i due estremi Unipol utilizzerà un mix di azioni e cash. Le indicazioni arrivano all’indomani di una trimestrale che ha visto l’utile salire del 17,8% a 285 milioni – 407 milioni se si considera anche il contributo al 31 marzo di Bper e Sondrio – e i premi del 18,8% a 5 miliardi. In Borsa Unipol ha ritoccato i massimi da fine 2009 (+0,4% a 17,26 euro), con gli analisti di Barclays che hanno definito "forte" l’avvio d’anno e di piano strategico.

Intanto, a tre giorni dal via all’offerta pubblica di scambio di Banca Ifis su illimity, la banca fondata da Corrado Passera prende una posizione. "Sulla base della documentazione esaminata e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner" il verdetto del cda è che "il corrispettivo sia congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario". Tuttavia illimity precisa che la valutazione finanziaria sul prezzo "deve essere letta unitamente alle considerazioni sull’offerta svolte dal cda, da cui emergono rischi e incertezze".

