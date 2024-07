Unioncamere punta sull’occupazione: "Semplificare la vita alle aziende"

Semplificare la vita delle imprese, aiutarle a trovare sul mercato i profili professionali che ancora mancano, dare una forte spinta alla digitalizzazione delle piccole e medie aziende. E’ ambizioso il programma di Andrea Prete, ingegnere, imprenditore, confermato ieri alla guida di Unioncamere per un altro triennio. Una nomina avvenuta all’unanimità, alla presenza dei vertici delle principali associazioni di categoria, dal leader di Confindustria, Emanuele Orsini al numero uno di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha aperto l’assemblea di ieri come past-president. Al centro del programma di Unioncamere resta il nodo dell’occupazione e, in particolare, quel disallineamento fra mondo della scuola e mercato del lavoro che, insieme con l’inverno demografico e il calo della natalità, sta creando non pochi problemi al mondo delle imprese. Oltre un’impresa su tre nel prossimo triennio prevede, infatti, di assumere lavoratori extracomunitari e, di queste, il 73% è spinto dalla carenza di lavoratori.

"Il sistema camerale – ha detto Prete – si candida a svolgere un ruolo di facilitatore dell’ingresso di immigrati con profili qualificati". Unioncamere può diventare una "piattaforma di servizio delle associazioni e delle imprese che necessitano di assumere lavoratori formati provenienti dall’estero" grazie alla presenza delle camere di commercio italiane all’estero in 64 Paesi.

L’obiettivo è anche quello di attrarre lavoratori nelle nazioni dove è forte la presenza di italiani o di persone che vogliono tornare a lavorare nel nostro Paese. Talenti che potrebbero rientrare a casa se opportunamente incentivati con misure fiscali. "Dobbiamo attrarre soprattutto in alcuni paesi dove ci sono oriundi italiani, persone, che vogliono tornare a lavorare in Italia", ha spiegato Prete parlando delle seconde, terze e quarte generazione dei troppi italiani andati a lavorare all’estero, talenti che in alcuni casi potrebbero rientrare, secondo lui, se incoraggiati da una defiscalizzazione.

Altro grande terreno è quello della qualificazione: attualmente manca circa un profilo professionale su due rispetto a quelli cercando dagli imprenditori. In questo campo, il sistema camerale punta a favorire l’orientamento e la certificazione delle competenze degli studenti. Il suo predecessore Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha detto che "da soli non si va da nessuna parte" e le "Camere di commercio sono istituzioni create per mettere insieme".

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, le ha definite un "grandissimo alleato" delle imprese. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito il loro ruolo "fondamentale per tutelare e valorizzare il modello italiano, che è anche un modello sociale, non solo produttivo".

L’assemblea è stata anche un momento di orgoglio dopo la riforma che ha portato da 105 a 60 le Camere "dopo dieci anni di traversata del deserto, il sistema può dire di esserne uscito rafforzato", ha concluso il presidente Prete.