Unieuro apre un nuovo hub logistico a Colleferro

Roma, 26 maggio 2025 - Buone notizie per la home delivery. È stato inaugurato oggi a Colleferro, polo industriale a sud-est di Roma, un nuovo centro Unieuro, principale distributore italiano di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con la più ampia rete di punti vendita sul territorio nazionale. Il nuovo hub logistico, che conta 50 mila metri quadrati, rafforzerà la distribuzione, consentendo di servire in modo più efficiente clienti e punti vendita diretti e affiliati nelle regioni del Centro e del Sud Italia. E non appena sarà a regime, occuperà circa 100 persone. Ecco il progetto.

La strategia omnicanale

Con l’apertura del nuovo hub, Unieuro acquisisce un punto strategico per ottimizzare il servizio di home delivery. Grazie al centro logistico di Colleferro, l’azienda potrà coprire efficacemente le regioni del Centro e Sud Italia, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Affiancando il centro di Piacenza, che serve il Nord Italia, Unieuro si dota così di un sistema logistico a doppio hub che copre l’intero territorio nazionale. A completare la rete logistica ci sono il regional hub di Carini, in Sicilia, e 33 centri dedicati alla consegna a domicilio di grandi elettrodomestici. Questa struttura integrata permette di coordinare al meglio tutti i canali di vendita — negozi fisici, affiliati, e-commerce e b2b — migliorando l’esperienza d’acquisto e riducendo i tempi di consegna.

Il nuovo hub

La struttura, dotata di 62 baie di carico e un’altezza che arriva a 19 metri per uno stoccaggio verticale, integra un impianto fotovoltaico da 3,40 MWp che copre interamente il fabbisogno energetico dell’hub, con l’80% dell’energia prodotta immessa nella rete nazionale. Questo si inserisce nella strategia di sostenibilità ambientale di Unieuro. La posizione di Colleferro rappresenta inoltre un vantaggio competitivo per l'ottimizzazione dei flussi di importazione, grazie alla vicinanza ai terminali portuali di Civitavecchia, Napoli e Gioia Tauro.

Fondi e assunzioni

Il nuovo centro di distribuzione di Unieuro, che impiegherà circa 100 persone una volta a regime, rappresenta un investimento complessivo di oltre 50 milioni di euro spalmati su dieci anni. Di questi, 6 milioni sono destinati all’acquisto di beni e infrastrutture (investimento in conto capitale), mentre oltre 45 milioni saranno utilizzati per il canone di affitto e le spese operative legate alla gestione del magazzino. Il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha sottolineato come “Il nuovo Hub di Unieuro è un segnale importante per lo sviluppo economico del territorio, che qualifica ulteriormente Colleferro come area strategica per gli insediamenti di grandi aziende, sia sotto il profilo dei servizi e dei processi produttivi, sia per l’aspetto, sempre più importante, dell’innovazione”.

Tempi di consegna ridotti

Grazie al nuovo centro, Unieuro potrà ridurre i tempi di consegna fino a tre giorni per il Centro Italia e di un giorno per il Sud e le isole. Questo miglioramento si traduce in una customer experience più soddisfacente, con un servizio più rapido sia per l’acquisto nei punti vendita sia per le consegne a domicilio. Inoltre, l’hub ottimizza i flussi logistici e consente una gestione più efficiente delle scorte, con una capacità di stoccaggio di 25.000 TV e fino a 40.000 grandi elettrodomestici.