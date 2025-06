UniCredit vuole chiarezza. Il Mef: intervento legittimo

Il nodo del Golden Power esercitato dal Governo per l’Ops di UniCredit su Banco Bpm sembra sempre più difficile da sciogliere. Ieri mattina, ai margini della ‘Mediobanca Ceo Conference’, l’ad UniCredit Andrea Orcel ha ribadito chiaramente quanto già affermato in diverse occasioni: senza la chiarezza richiesta sul Golden Power l’Ops su Banco Bpm non andrà avanti: "Non vedo movimenti nella direzione" dei chiarimenti richiesti, per cui "se il Golden Power non sarà chiarito, e da italiano mi dispiace che siamo l’unica banca italiana a cui è stato applicato, non procederemo". Incalza Orcel: "Abbiamo fatto tutto il possibile per dialogare" e "quando ho parlato di 20% di probabilità", su Banco Bpm "è un modo per dire che, a questo punto, le probabilità sono significativamente inferiori al 50%".

Dal canto suo, il ministero dell’Economia sottolinea che il Governo italiano è legittimato a intervenire sull’operazione UniCredit-Banco Bpm. Lo fa in uno dei passaggi chiave della risposta ai chiarimenti chiesti dall’Unione Europea. L’utilizzo del Golden Power è legato alla tutela della sicurezza pubblica (in ballo ci sono molti miliardi dei risparmiatori italiani) che è di esclusiva competenza nazionale, e non ha alcun interferenza con la disciplina sovranazionale. Secondo fonti vicino al dossier, la lettera contiene risposte puntuali sui diversi aspetti: dall’italianità dei due soggetti coinvolti, al contesto russo che ‘impone’, pur senza danneggiare i conti delle aziende italiane, di uscire con asset finanziari dal paese in guerra con l’Ucraina. Nella sostanza il Mef ha posto all’Ue un tema di sicurezza del risparmio nazionale che andrebbe ancora più tutelato con l’integrazione tra due soggetti entrambi sì italiani ma con Unicredit, il cui capitale è per oltre il 60% detenuto da azionisti extra-europei.

Il Ministero non arretra sulle prescrizioni introdotte, prescrizioni che ritiene legittime e fattibili. Non è dello stesso avviso la banca: "Mi debbono spiegare esattamente che cosa vogliono sulla Russia perché non possiamo interrompere i pagamenti perché ci sono imprese in Germania, Italia e Francia che stanno ancora operando là e per loro ci dobbiamo essere", è stata la replica nei giorni scorsi del ceo di Unicredit. Il Tesoro avrebbe però rassicurato che su questo punto arriverà una deroga. La Commissione Ue, che deve fare le sue valutazioni, è comunque al lavoro, così come lo è l’Antitrust Ue la cui risposta è attesa entro giovedì.

Orcel si è tolto anche un sassolino nei confronti di Banco Bpm, che teme che l’acquisizione possa pesare sui volumi degli impieghi. "Mi viene da sorridere quando qualche banca che vogliamo comprare dice che con noi c’è il rischio di una riduzione dei prestiti. La nostra strategia – ricorda il banker – è di aumentare i crediti alle pmi e alle famiglie". Quanto a Generali, ribadisce che non è una quota strategica e aggiunge che si tratta di un investimento che "ridurremo e ne usciremo nel tempo". Nel Leone, il gruppo di Piazza Gae Aulenti è emerso con il 6,5% in occasione dell’ultima assemblea in cui si è schierato con Caltagirone e Delfin. E in una partita sempre più intricata dopo il rinvio dell’assise di Mediobanca su Banca Generali, Unicredit si è posizionata anche in Piazzetta Cuccia con l’1,9% del capitale per conto di clienti, più un 2% in mano a Jp Morgan e Jefferies.