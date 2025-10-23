Unicredit, utile record a 8,7 miliardi. Scende al 2% la quota in Generali

Unicredit mette a segno un nuovo record con un utile che nel terzo trimestre, il diciannovesimo di crescita, batte le attese con 2,6 miliardi di euro. Mentre nei 9 mesi sale (+13%) a 8,7 miliardi con il traino del trading, dei maggiori dividendi che derivano dagli investimenti strategici e dai costi e accantonamenti per crediti inesigibili inferiori alle attese. Allo stesso tempo la banca conferma la guidance di 10,5 miliardi per quest’anno e vede un probabile rialzo dei target con l’annuncio dei risultati a febbraio. Per i soci sono previsti fino a oltre 9,5 miliardi, di cui la metà in cedola. L’acconto sul dividendo 2025 sarà pagato il 26 novembre ed entro fine ottobre inizierà la tranche residua di 1,8 miliardi del riacquisto di azioni.

"Stiamo considerando di fare un numero di nuovi investimenti per accelerare la performance soprattutto di 2027 e 2028 e un po’ del 2026" e "siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre", assicura il ceo, Andrea Orcel che punta a guadagnare quote di mercato e ad una crescita organica, soprattutto in Italia. Nessuna acquisizione all’orizzonte, per ora. "Essendo un gruppo, in 13 Paesi ci sono sempre possibilità di fare qualcosa, ma in questo momento non stiamo lavorando su nessuno", spiega. E, inoltre, "pensiamo che possiamo ottenere molto organicamente. E lo dimostreremo nel periodo 2026-28".

Orcel chiarisce poi le indiscrezioni sulla quota in Generali su cui è stato sterilizzato il rischio attraverso l’uso di strumenti derivati. "La nostra esposizione netta è stata ridotta in modo significativo direi al di sotto del 5%". Il valore sarebbe intorno al 2%. Quanto a Commerzbank di cui il gruppo ha il 26% ed entro l’anno sarà al 29,9%, "non abbiamo fretta" e si può aspettare il medio e lungo periodo. Anche perché è un investimento che "finanziariamente funziona molto bene" con un ritorno, fino ad ora, del 20 per cento.

Sebbene i risultati abbiano superato le stime degli analisti, Unicredit cala (-2,32% a 61,5 euro in chiusura) a Piazza Affari insieme alle altre banche italiane, con gli investitori che si sono concentrati sulla flessione dei margini degli interessi (-2,7% trimestre su trimestre) e sulla prospettiva di un aumento dei contributi delle banche al bilancio dello Stato.