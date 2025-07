Unicredit, utile record a 6,1 miliardi: "Banco Bpm era diventato un peso"

Unicredit volta pagina. Con un semestre da record, un utile netto di 6,1 miliardi e cedole per 30 miliardi entro il 2027, la banca guidata da Andrea Orcel archivia l’operazione su Banco Bpm con un misto di sollievo e consapevolezza: "Era diventata un peso", ammette il ceo. L’Ops fallita, ora ufficialmente ritirata, è storia chiusa. Ma non senza strascichi polemici e un confronto a distanza tra due modelli di banca: quello accelerato e ad alto rendimento di Piazza Gae Aulenti e quello "prossimo al territorio" rivendicato da Piazza Meda.

La delusione di Unicredit per l’esito dell’offerta pubblica di scambio lanciata lo scorso aprile si stempera nei numeri di bilancio: il secondo trimestre si chiude con 3,3 miliardi di profitti, ben oltre le attese, e il titolo vola a Piazza Affari (+3,63%). È la miglior trimestrale mai realizzata dalla banca. Orcel sottolinea che, solo in Italia, Unicredit genera in tre mesi l’utile che Banco Bpm registra in un anno. Il confronto è impietoso: "Stiamo accelerando, loro stanno decelerando" spiega. Dietro il ritiro dell’offerta, secondo il banchiere, c’è anche il fardello normativo e politico legato al Golden Power. "La continua incertezza per Unicredit e per i suoi azionisti ci ha spinto a tracciare una linea e guardare avanti" prosegue Orcel, ribadendo che "non intendiamo ripresentare alcuna proposta, a meno di cambiamenti radicali nel contesto".

Unicredit ha quindi rilanciato la sua traiettoria autonoma: per il 2025 prevede un utile netto di circa 10,5 miliardi e per il 2027 di almeno 11 miliardi. A questi si affiancherà una generosa distribuzione agli azionisti, con 30 miliardi da restituire, metà dei quali in dividendi cash. Per il 2024 il payout sarà di almeno 9,5 miliardi, segno che la banca vuole premiare con decisione la fiducia del mercato.

Sui conti impattano anche componenti straordinarie: 882 milioni di utili una tantum, di cui 653 milioni legati alla rivalutazione delle partecipazioni assicurative e 230 milioni derivanti dall’avviamento negativo della quota in Commerzbank, che dovrebbe salire al 29% entro la fine dell’anno. Orcel non parla ancora di fusione ma definisce l’investimento in Germania "strategico" e ribadisce: "Il loro successo è nei nostri numeri". Nessuna trattativa in corso, assicura il ceo di Unicredit, anche se la visione industriale rimane europea. "Se un domani ci sarà un’opportunità di M&A utile per i nostri azionisti, la valuteremo. Ma ora non vediamo niente sul tavolo". Di diverso segno, invece, l’operazione in Grecia con Alpha Bank, che Orcel definisce "la cosa migliore che ci potesse capitare": alta redditività, forte complementarità geografica e basso rischio.

Sul fronte opposto, Banco Bpm incassa con soddisfazione il passo indietro di Piazza Gae Aulenti. "Abbiamo difeso strenuamente il nostro modello, fatto di specializzazione, integrazione e prossimità – scrive l’ad Giuseppe Castagna in una lettera ai dipendenti – L’offerta era a sconto e senza valore per nessuno degli stakeholder". Il riferimento è diretto alla mancanza di un piano industriale e all’assenza di sinergie: "Non c’era nemmeno un premio per gli azionisti", attacca il banchiere.

Banco Bpm si dice ora pronta a valutare nuove opzioni strategiche, anche grazie alla fine della passivity rule che ne impediva l’autonomia decisionale. Castagna rivendica il risultato: "Un rendimento totale per gli azionisti superiore al 1.000% in cinque anni, senza mai ricorrere ad aumenti di capitale". E promette: "Siamo solidi, ben patrimonializzati, pronti a traguardi ancora più ambiziosi". Tuttavia, ammonisce Castagna, "la soddisfazione di oggi potrebbe non durare a lungo, perché è ormai evidente che rimaniamo sotto i riflettori di chiunque abbia progetti di aggregazione in Italia". In una nota, Piazza Meda ribadisce che "l’insuccesso dell’Ops è legato a un’offerta evidentemente inadeguata, così come Banco Bpm ha sostenuto sin dall’annuncio". Ora, continua la nota, si aprono nuove prospettive di crescita sia per linee interne sia attraverso opportunità di mercato. Ma tutto sarà valutato "nel solo interesse di azionisti e stakeholder".

Nel frattempo, su un altro tavolo del risiko bancario italiano, Unipol, dopo l’Opas su Banca Popolare di Sondrio, sale al 22,7% del capitale di Bper, consolidando la propria rete nel credito cooperativo.