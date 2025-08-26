Unicredit sale in Commerzbank. Berlino accusa: una mossa ostile

Chiusa la porta all’integrazione con Banco Bpm, Unicredit ha deciso di puntare ancora di più sulla Germania nonostante le sue mosse non piacciano affatto al governo tedesco. L’istituto guidato da Andrea Orcel ha portato la sua quota e i diritti di voto in Commerzbank dal 20 al 26%. Agli attuali prezzi di Borsa la partecipazione vale quindi 10,5 miliardi.

Rafforzando la presa di primo azionista, Unicredit ha comunque specificato che non intende chiedere una rappresentanza nel cda ma proseguirà il percorso per arrivare al 29% convertendo la restante posizione sintetica in azioni fisiche. Entrata nel capitale di Commerzbank un anno fa, la banca di Piazza Gae Aulenti ha convertito in azioni altri derivati dopo che a luglio dal 10 era cresciuta al 20%. E aveva anche preannunciato che avrebbe convertito il restante 9% a tempo debito, per salire al 29% dei diritti di voto mantenendosi così sotto la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di Opa.

UniCredit, già presente in Germania con Hvb, "continuerà a monitorare attentamente i progressi di Commerzbank nel rafforzamento sostenibile della propria attività e nella creazione di valore". Finora l’ingresso nell’istituto guidato da Bettina Orlopp ha dato soddisfazioni superiori alle attese – con un ritorno sull’investimento confermato intorno al 20% – e Unicredit si augura che la traiettoria positiva continui. Il governo tedesco ha fatto sapere di avere preso atto "delle nuove mosse" di Unicredit e, ha osservato un portavoce del ministero delle Finanze che detiene il 12% della banca di Francoforte della quale è il secondo azionista, "il nostro atteggiamento non è cambiato. Respingiamo azioni non concordate e ostili e ci riconosciamo nella strategia della indipendenza di Commerzbank". Se l’istituto tedesco ha ribadito il proprio impegno nel perseguire la sua strategia di crescita e di non pensare a modifiche di governance, molto dura è stata la reazione del consiglio d’azienda, espressione dei sindacati, che definisce Unicredit come "l’azionista singolo più grande e più impopolare di sempre" preannunciando, nel caso, una feroce resistenza dei lavoratori.

Anche nel segno di Unicredit, è iniziata ufficialmente l’era Bper in casa della Popolare di Sondrio. All’assemblea del 15 settembre ai soci sarà presentata la prima lista dei nuovi amministratori. Lista che vede proprio un ex manager Unicredit, Andrea Casini, proposto per la carica di presidente.