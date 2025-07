UniCredit ritira l’offerta su Bpm: "Troppa incertezza dal golden power"

Stop all’offerta. Troppa incertezze legate al golden power del governo. Per UniCredit la scalata a Bpm finisce in una calda serata estiva, dopo un lungo Cda che ha deciso di ritirare l’Ops. Neanche i trenta giorni in più concesso dalla Consob sulla scadenza dei termini prevista per oggi, è riuscito a convincere i vertici di Piazza Gae Aulenti, a continuare sulla strada dell’integrazione bancaria sfidando anche l’opposizione dell’esecutivo. In una nota diffusa in serata, Unicredit fa sapere che è stata proprio la clausola del golden power, invocata "insistentemente dai vertici di Bpm", ad impedire all’istituto milanese di dialogare con gli azionisti di Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito".

Resta tutta l’amarezza dell’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, che difende le sue mosse: "Ho agito nel migliore interesse della banca e dei nostri azionisti. La continua incertezza sull’applicazione delle prescrizioni del golden power non giova a nessuno dei due". Sulla stessa linea anche il presidente dell’istituto, l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan per il quale "la combinazione fra i due istituti avrebbe portato enorme valore aggiunto per tutte le parti interessate. Ma il processo di offerta deviato e la continua incertezza hanno reso questa situazione insostenibile".

Del resto, anche lo slittamento al 21 agosto concesso dalla Consob è stato considerato insufficiente dai vertici dell’istituto per dare agli azionisti delle due banche tutti gli elementi necessari per pote scegliere l’opzione migliore. Non a caso, fino a ieri, solo lo 0,49% del capitale aveva aderito all’offerta di Uniredit. Dopo la doppia bocciatura del decreto sul golden power, arrivata prima dal Tar e poi dalla Commissione Europea, i giochi erano diventati ancora più complicati. Soprattutto dopo la decisione del governo di resistere alle indicazioni arrivate da Bruxelles difendendo, a spada tratta, la propria posizione ostile all’integrazione fra le due banche.

Non è un segreto, del resto, che fra Palazzo Chigi e Mef l’idea dominante era quella di creare un terzo polo bancario, al fianco di Intesa e UniCredit, centrato proprio su Mps. Una partita che ora si intreccia, inevitabilmente, con la scalata dell’istituto senese a Mediobanca. Nella delibera della Consob diffusa in mattinata, si denunciava proprio la forte situazione di incertezza che non "consentiva ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta". Del resto, "la sentenza del Tar e la valutazione espressa dalla commissione Ue costituiscono fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinata di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta".

In particolare, fra le incognite rilevate dall’authority, ci sarebbero state anche le possibili decisioni del governo per dare esecuzione alla sentenza del Tar o ai rilievi dell’Ue. Bruxelles ha chiesto al governo italiano chiarimenti entro una ventina di giorni lavorativi dall’invio della lettera delle contestazioni, fissando i termini fra il 7 e l’11 agosto. Fra i fatti nuovi che avrebbero spinto la Consob ad una proroga anche una lettera scritta da Unicredit al governo il giorno dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale con la quale l’istituto guidato da Andrea Orcel avrebbe chiesto a Palazzo Chigi e al Mef di "avviare un contraddittorio in merito alle prescrizioni imposte dal decreto" sul golden power "al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella decisione del Tar su idonee e auspicabilmente virtuose modalità di interlocuzione fra la pubblica autorità e la banca". Un modo per tornare ad un tavolo di confronto ed evitare un braccio di ferro e una battaglia a colpi di carte bollate. Ieri, però, il Cda ha deciso di gettare la spugna e continuare sulla strada della creazione di un nuovo campione europeo.