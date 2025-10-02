Unicredit prepara l’addio alla Russia: "Clienti allontanati e stop ai nuovi"

di Andrea RopaMOSCAQuintuplicare le commissioni per poi raddoppiarle di nuovo. Sembra la trama di una commedia surreale e invece è la strategia di Unicredit per dire addio alla Russia. Da ieri, infatti, i costi dei servizi corporate sono quintuplicati, passando da 20-30mila rubli al mese a oltre 100mila, e dal primo dicembre raddoppieranno di nuovo. Parallelamente, lo sportello clienti è chiuso: niente più nuovi ingressi. "Gentilmente", come ironizza il quotidiano economico russo Kommersant, Unicredit sta accompagnando la sua clientela verso l’uscita. Il messaggio è chiaro: il gruppo italiano vuole andarsene da Mosca.

Dietro questa scelta non c’è una logica di business, bensì motivazioni geopolitiche e regolamentari. La permanenza sul mercato russo, infatti, è diventata un macigno. Le pressioni di Bruxelles e della Bce, unite ai messaggi inequivocabili arrivati da Roma, hanno convinto l’ad Andrea Orcel che restare comporta rischi insostenibili. Non a caso, il governo Meloni ha fatto scattare il golden power per bloccare la scalata di Unicredit a Banco Bpm: un segnale inequivocabile. Senza un ridimensionamento della presenza a Mosca, qualsiasi mossa di espansione in Italia o in Europa rischia di restare bloccata.

Eppure la Russia è ancora un affare redditizio per Piazza Gae Aulenti. Nel primo semestre del 2025 Unicredit ha registrato utili per 39 miliardi di rubli, +34% su base annua. Le attività ammontavano a 736 miliardi di rubli al primo luglio, seconda banca straniera del Paese. Un risultato che stride con la realtà di un portafoglio in progressiva contrazione: i prestiti corporate sono scesi a 29 miliardi, quelli retail a 47,5. Anche i depositi, sia delle imprese sia dei privati, mostrano un trend in calo.

Il percorso di uscita è iniziato all’inizio del 2025, quando Unicredit ha bloccato i pagamenti in euro per i privati. A metà anno è toccato al dollaro. Nel frattempo le filiali sono state ridotte di oltre due terzi, lasciandone soltanto nove. Ora il colpo di grazia arriva con l’escalation tariffaria. Kommersant ha descritto la manovra come una banca che "sta gentilmente allontanando i clienti esistenti e impedendo l’ingresso a quelli nuovi". Una definizione che fotografa la strategia di Unicredit: non una ritirata improvvisa, ma un lento sgombero della propria presenza.

La mossa, però, ha implicazioni che vanno ben oltre il mercato russo. L’esposizione a Mosca è vista come un ostacolo anche dagli investitori internazionali, che guardano con crescente attenzione al profilo di rischio legato alle sanzioni. I rapporti con i regolatori, dalla Bce alla Banca d’Italia, si giocano anche su questo terreno: ridurre la presenza significa rassicurare le autorità e guadagnare margini di manovra in altri dossier strategici.

Gli analisti parlano chiaro: "Unicredit non può permettersi di restare ancorata a un mercato che, oltre a essere politicamente compromesso, è incompatibile con la vigilanza europea e con la sua stessa strategia di crescita in Italia ed Europa". In altre parole, la banca sta scegliendo di sacrificare una parte profittevole pur di preservare stabilità e immagine.