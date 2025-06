UniCredit, lunedì riparte l’Ops . Bpm: "Ci guarderemo intorno"

Pare che non fosse solo una teoria quella espressa dal ceo di UniCredit Andrea Orcel sul palco di Young Factor, il convegno promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori in partnership con Intesa Sanpaolo, dove, rispondendo alla domanda di uno studente, il ceo afferma: "Se uno dipende dalle acquisizioni, vuol dire che non sa gestire la propria società". Il pensiero dorre a Commerzbank, ma anche all’ops che Gae Aulenti ha lanciato su Banco Bpm, sulla quale il governo ha deciso di applicare restrizioni tramite il Golden Power. La partita si è così complicata: secondo UniCredit, le restrizioni renderebbero l’operazione meno vantaggiosa, oltre a non essere chiare nel merito. Sui paletti imposti da Palazzo Chigi dovrà esprimersi l’Ue, ma intanto è arrivata giovedì 19 l’ok dell’antitrust di Bruxelles all’operazione. Un via libera condizionato dalla cessione da parte di Gae Aulenti di 209 sportelli.

Eppure, il tempo scorre, rendendo sempre più complicata la buona riuscita dell’operazione. "Siamo stati a bagno nove mesi", chiosa Orcel. Ma UniCredit è quindi pronta a un passo indietro? "Abbiamo fatto e continuiamo a fare di tutto – spiega Orcel– , ma se continua così, probabilmente ci ritireremo", perché "un buon M&A consiste tanto nel dire ‘no’ quanto nel chiedersi quali condizioni non siano giuste".

A non credere alle parole di Orcel, è il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, il quale, a margine della presentazione della relazione annuale della Consob, ha detto: "’È almeno la settima volta che ha espresso questo concetto. Personalmente non mi suscita grande inquietudine e gli presto pochissima attenzione", ribadendo la sua contrarietà all’operazione, perché "è un’offerta che reputiamo del tutto insoddisfacente dal punto di vista finanziario", e proseguendo: "Sono consapevole che può generare confusione e incertezza negli azionisti sia di Bpm che di UniCredit". Certo è che se l’operazione dovesse saltare Banco Bpm avrebbe mani libere per fare altro. Forse anche con Mps. "Ci guarderemo intorno e valuteremo"

Lunedì l’ops di UniCredit è pronta a ripartire. L’attesa però è per il 9 luglio, quando al Tar sarà discusso nel merito il ricorso della banca contro le modalità di esercizio del Golden Power.