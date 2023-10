Unicredit, la diversità come valore: "Le donne qui sono il 57 per cento"

Diversità, equità e inclusione sociale sono in cima alla loro agenda da almeno dieci anni, al punto da essere diventate, ormai, parte integrante del business e delle strategie di crescita aziendale: già, perché "banche come la nostra svolgono una funzione sociale importante, che va ben oltre le attività di mera erogazione del credito". A parlare dell’impegno quotidiano di Unicredit a favore del progresso delle comunità in cui opera è Sara Gay, dal 2021 responsabile DE&I (acronimo di diversità, equità e inclusione) del gruppo: la manager sarà tra gli ospiti della terza edizione del Festival di Luce!, in programma sabato 21 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Un’intera giornata di talk, dibattiti, musica e storie per provare a "far luce" sui temi dell’inclusione e della diversità.

Sara Gay, qual è il valore aggiunto della diversità (culturale, etnica, sociale, di opinioni) in un gruppo come Unicredit, che è presente in 13 Paesi europei - appartenenti ad aree geografiche differenti - e contempla nel proprio staff almeno 125 nazionalità?

"Riteniamo che la diversità sia fondamentale per la nostra attività, supportata da un ambiente di lavoro equo e inclusivo, in cui le persone ‘si sentono bene’: si sentono, cioè, rispettate e apprezzate per i loro contributi. Ciò alimenta la creatività e l’innovazione, impattando in maniera positiva anche sulla produttività".

Avete introdotto, infatti, diversità e parità di genere nel vostro modello di business sostenibile.

"Diversità, equità e inclusione per noi sono molto di più di un programma a favore delle risorse umane: sono una leva di business, un fattore di crescita aziendale che dev’essere integrato in tutte le decisioni che prendiamo, in tutte le azioni che sviluppiamo".

A proposito di parità di genere, quali sono i numeri della presenza femminile in Unicredit?

"Abbiamo aumentato la presenza di donne nel gruppo, raggiungendo il 57% nel giugno 2023. Ma la presenza femminile è consistente anche nei ruoli apicali: il 42% del nostro Consiglio di amministrazione è composto da donne, così come il 54% del nostro Group Executive Committee (comitato manageriale di coordinamento e controllo delle attività del gruppo, ndr) e il 36% del nostro Leadership Team. Stiamo lavorando a fondo anche per garantire parità di retribuzione a parità di mansioni".

Un impegno per cui avete conseguito, di recente, un importante riconoscimento.

"Di recente, Unicredit è stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, nella top 100 globale per l’uguaglianza di genere da Equileap, indice internazionale che valuta le performance in materia di parità di genere di 4000 aziende quotate a livello globale. Siamo risultati secondi in Italia (unica banca) e 22esimi nel settore finanziario globale".

In quanto donna manager di uno dei principali gruppi bancari europei, come pensa si possa far fronte al problema, ancora drammatico, della mancanza di indipendenza finanziaria delle donne, in Italia e non solo?

"La chiave è sicuramente la formazione, sia per i giovani – che saranno i cittadini e le cittadine di domani – sia per le donne. I nostri programmi di educazione finanziaria e, più in generale, di sostegno all’empowerment femminile hanno coinvolto, solo nel 2022, oltre 239mila beneficiari. Ma non è sufficiente. Occorre che sempre più donne siano consapevoli della crucialità del raggiungimento di autonomia e indipendenza economica, che sono le premesse necessarie per contrastare la disparità di genere e la violenza economica. Non solo: costruire, fin da piccole, la propria indipendenza finanziaria significa essere libere. Conquistare, una volta divenute adulte, la serenità giusta per fare scelte più consapevoli".

Che valore ha, per lei, la parola ‘Luce’?

"’Luce’ è guardare i miei due figli adolescenti e scorgere in loro un’apertura al nuovo e al diverso che noi, alla loro età, non avevamo. È il loro entusiasmo genuino a convincermi che sì, un futuro migliore è ancora possibile".