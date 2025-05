UniCredit, la Consob sospende l’offerta per Bpm

È sempre caldo il fronte del risiko bancario. Ieri, la Consob, ha deciso di sospendere per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio promossa da UniCredit su Banco Bpm. Una decisione "rende necessaria", sottolinea l’autorità che vigila sulla Borsa, anche alla luce della "situazione di incertezza" relativa all’offerta, in particolare in riferimento all’uso del Golden Power da parte del governo: un iter procedimentale che secondo la Consob "non consente, allo stato, ai destinatari, di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta". Del resto, sottolinea la nota, "UniCredit ha già presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una "istanza di autotutela" con cui "senza fare acquiescenza al provvedimento" del golden power "e riservandosi nelle more ogni opportuna forma di tutela dei propri diritti e interessi, fa istanza affinché il procedimento sia riaperto".

Per Banco Bpm è "un provvedimento abnorme, di assoluta gravità" e quindi adotterà "ogni iniziativa a tutela della banca e dei suoi azionisti".

Nel frattempo, sempre ieri, è arrivato il via libera di Bruxelles all’Ops lanciata da Bper sulla Popolare di Sondrio. La Commissione europea ha infatti deciso di non avviare un’indagine approfondita sull’operazione per ciò che riguarda le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Ma i titoli della banca emiliani sono finito sotto i riflettori anche per un pacchetto del 9% custodito nei forzieri di Jp Morgan. Una quota, il 5%, dovrebbe fare capo direttamente a Unipol, già azionista per il 19,9% della banca emiliana. Ma si tratterebbe di una quota di derivati che secondo i rumors raccolti sui mercati, che la compagnia aveva "prenotato" ma che ora non intenderebbe più esercitare alla luce dell’Offerta pubblica di scambio lanciata sul 100% capitale della Popolare di Sondrio (che sta per ricevere il via libera della Bce). E, allora, chi sarebbe il compratore? Mancano conferme ufficiali ma il 4% del capitale Bper acquistato da Jp Morgan potrebbe fare capo a UniCredit. Per ora, dalla banca guidata da Andrea Orcel è già arrivato un secco no comment. Ieri, però, i titoli di Bper hanno registrato un incremento dello 0,31%. Unicredit, per ora, resta concentrata sull’Opa Banco Bpm e potrebbe valutare un ricorso al Tar sull’ipotetica decisione di Consob di sospendere il periodo d’offerta già in corso relativo all’offerta pubblica di scambio lanciata dalla stessa UniCredit su Banco Bpm.

Antonio Troise