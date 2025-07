UniCredit, in cda i nodi dell’offerta su Bpm

UniCredit si prepara ad alzare il velo sui conti del semestre mentre è ai titoli di coda l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Un’offerta che tra "stop & go", ricorsi al Tar, e distanze tra Bruxelles e l’Italia sul golden power non è mai partita veramente. Il risultato che le adesioni sono pari ad un marginale 0,49%, con il termine fissato per mercoledì.

La lente è sul cda delle prossime ore chiamato soprattutto a sciogliere i nodi sull’ops. L’ipotesi che circola con più insistenza è che chiusa l’operazione senza aver raggiunto gli obiettivi, Unicredit ripresenti in tempi stretti una nuova offerta. Gli analisti di Mediobanca Research ribadiscono che il gruppo di Piazza Gae Aulenti avrebbe bisogno "di due mesi per consentire ai processi in corso, tra Tar e Commissione Ue sulla legittimità del golden power, di arrivare ad una conclusione", limitando al stesso tempo i margini a "disposizione del Credit Agricole per costruire una partecipazione in Banco Bpm sopra il 20%".

Con una nuova offerta, però, ripartirebbe tutto l’iter autorizzativo. Un lasso di tempo sufficiente per la Banque Verte, unico "salvavita" per Piazza Meda, per ottenere l’ok della Bce a consolidare la propria posizione creando così una quota "di blocco". Si tratta di uno "scenario che non è ideale", scrivono gli analisti, ma lascia comunque lo spazio "a fare chiarezza sul golden power".

Se sull’ops restano le incognite, i 15 broker che seguono il titolo stimano, invece, ancora risultati di livello con un utile nel secondo trimestre sopra i 2,5 miliardi dopo i 2,8 del primo trimestre. Mentre sull’anno l’indicazione è di 9,7 miliardi, sopra i 9,3 miliardi previsti dal gruppo che, comunque, potrebbe migliorare la guidance. A spostare l’asticella la volatilità del contesto macro ma anche le partite in cui Unicredit è impegnata. Oltre che sul Banco, Unicredit deve fare i conti con il muro eretto dalla Germania per il 20% (che può diventare 29%) detenuto in Commerzbank. C’è, invece, un clima disteso in Grecia, dove la banca di Orcel sta crescendo in Alpha Bank.

Mps, rimessasi in sesto, punta Mediobanca mentre l’ad di Siena, Luigi Lovaglio, dopo Londra, è a New York per convincere gli investitori ad aderire all’ops su Piazzetta Cuccia. E Bper sale al 63,8% della Popolare di Sondrio nel primo giorno della riapertura dell’offerta che si chiude venerdì. M.P.