Unicredit-Bpm, Bruxelles all’Italia: “Golden power potrebbe violare le regole Ue”

Bruxelles, 14 luglio 2025 – Il ricorso del governo italiano al golden power per limitare l'acquisizione di Bpm da parte di Unicredit "potrebbe violare l'articolo 21 del Regolamento Ue sul Mercato interno". Lo scrive la Commissione europea in una lettera indirizzata a Roma, in cui esprime il suo parere preliminare in merito al decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 18 aprile che impone determinati obblighi all'entità risultante dalla fusione derivanti dall'acquisizione di Banco Bpm

Nel dettaglio, "la sicurezza pubblica costituisce, tra gli altri, un interesse legittimo ed è esplicitamente menzionata nell'articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento Ue sul Mercato interno, ma la Commissione ritiene in via preliminare che la giustificazione delle condizioni sia attualmente carente di motivazione e che la Commissione avrebbe probabilmente dovuto riesaminare il decreto prima dell'attuazione".

La valutazione preliminare "rileva inoltre che il decreto potrebbe essere incompatibile con altre disposizioni del diritto dell'Ue, tra cui quelle sulla libera circolazione dei capitali e sulla vigilanza prudenziale da parte della Banca centrale europea. Bruxelles invita dunque il nostro esecutivo "a presentare le proprie osservazioni" e "in base alla risposta dell'Italia alla valutazione preliminare e alla sentenza del Tar, la Commissione valuterà i prossimi passi".