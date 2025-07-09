Unicredit-Bpm, dubbi sul Golden Power. Bruxelles pronta a bocciare l’Italia

L’Europa si prepara a bocciare l’uso del Golden Power con cui il governo italiano ha ostacolato l’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Una mossa che, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, avrebbe travalicato i limiti imposti dal diritto comunitario, toccando una materia — le fusioni bancarie di dimensione unionale — che è competenza esclusiva di Bruxelles. La Commissione Ue è pronta a inviare a Roma una lettera di rilievi che, pur non configurando un’infrazione formale, rappresenta un avvertimento esplicito: l’Italia avrebbe esagerato, imponendo all’istituto guidato da Andrea Orcel condizioni ritenute sproporzionate. La linea del Piave per il governo resta l’operatività di Unicredit in Russia, richiamata come giustificazione per l’intervento.

Il dossier si è riacceso alla vigilia dell’udienza decisiva al Tar del Lazio, attesa per oggi, in cui Unicredit chiede l’annullamento del decreto governativo che impone limiti stringenti all’operazione. Il verdetto potrebbe sbloccare o affondare definitivamente l’Ops, che ha come deadline il 23 luglio.

Orcel è stato chiaro: senza una revisione delle prescrizioni l’Ops non può andare avanti. Troppa incertezza sulle sanzioni potenziali, che potrebbero arrivare al doppio del valore dell’operazione o almeno all’1% del fatturato annuo della banca. Intanto il mercato scommette su una vittoria di Piazza Gae Aulenti. Ieri a Piazza Affari i titoli di entrambe le banche hanno preso il volo alle prime indiscrezioni sull’intervento di Bruxelles e alla fine Banco Bpm è salita del 3,6%, mentre Unicredit ha guadagnato l’1,9%.

Sempre a proposito di Unicredit, ma sul tavolo internazionale del risiko bancario, ieri sera l’istituto di Piazza Gae Aulenti ha annunciato di aver convertito in azioni circa il 10% della sua posizione in derivati su Commerzbank salendo a circa il 20% anche dei diritti di voto e diventando così il maggiore azionista di riferimento della banca di Francoforte. Unicredit ha aggiunto che convertirà il restante 9% "a tempo debito", raggiungendo circa il 29% dei diritti di voto.

Tornando in Italia, un’altra partita si avvicina allo showdown: quella tra Bper e Popolare di Sondrio. La banca emiliana ha rilanciato, alzando l’offerta a 452 milioni — un euro per azione — e il mercato ha risposto azzerando lo sconto sul titolo. Ma il cda valtellinese resta prudente: apprezza il miglioramento delle condizioni economiche, ma continua a vedere "elementi di incertezza" sulla sostenibilità industriale dell’operazione. "Siamo lieti che Popolare di Sondrio abbia riconosciuto il miglioramento delle condizioni economiche dell’offerta" ha commentato l’ad di Bper, Gianni Franco Papa. L’offerta si concluderà venerdì, ad oggi Bper ha raccolto il 22,3% del capitale e la soglia minima è fissata al 35%.