Unicredit, Berlino alza il muro: "Non cederemo la quota in Commerz"

Andrea Orcel accende la miccia, Berlino risponde con un muro. La scalata di Unicredit in Commerzbank – dal 10 al 20%, con vista sul 29,9% – scatena la reazione furiosa del governo tedesco, che accusa la banca italiana di portare avanti una manovra non concordata e sgradita. Il ministero delle Finanze non usa giri di parole: "Respingiamo il metodo non amichevole. Commerzbank deve restare indipendente". Tradotto: nessuna intenzione di cedere il 12% ancora in mano pubblica. Anzi, la privatizzazione viene congelata. In Germania, dove ogni mossa sul sistema bancario è valutata anche in chiave politica, l’iniziativa di Unicredit è stata percepita come una scalata ostile e quindi da contrastare.

Ma Orcel non si ferma e rilancia anche sul fronte italiano, dove lo scontro si gioca sull’Ops lanciata su Banco Bpm. Qui però il campo di battaglia è il Tar del Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità del Golden Power esercitato dal governo Meloni per frenare l’assalto. Unicredit contesta i vincoli imposti, definiti generici e discrezionali, e chiede di coinvolgere la Corte di giustizia Ue. I legali dello Stato, dal canto loro, difendono il provvedimento come "motivatissimo" e "pienamente legittimo". Il presidente della I sezione del Tar, Roberto Politi, ha definito il caso "maturo per la decisione" e ha promesso la pubblicazione della sentenza entro il 16 luglio, senza precludersi un’accelerazione.

La Commissione europea, intanto, osserva con attenzione. Nessuna lettera formale è stata ancora inviata, ma Bruxelles sta valutando se le misure italiane violino l’articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni. Si tratta della norma che consente agli Stati di intervenire solo in caso di motivi di interesse pubblico, con misure "proporzionate".

Per ora si resta nel perimetro del dialogo informale, ma l’Eu Pilot potrebbe evolvere in una procedura di infrazione. Le tempistiche sono strette: l’Ops scade il 23 luglio e il destino dell’operazione è appeso al calendario delle istituzioni. Nel mirino dell’Ue ci sarebbero alcuni paletti considerati discutibili, come il vincolo al mantenimento dei titoli Anima, il rapporto depositi/impieghi e l’uscita dal mercato russo. Roma appare rigida su quest’ultimo punto, ma le interlocuzioni proseguono da mesi senza esiti concreti.

In parallelo, però, il mercato premia l’aggressività strategica di Orcel. Ieri a Piazza Affari il titolo Unicredit ha guadagnato il 4,59%, chiudendo a 61,1 euro, nuovo massimo storico. Banco Bpm ha registrato un rialzo del 2,3%, riducendo lo sconto dell’Ops al 5,4%. Il segnale è chiaro: gli investitori credono nel disegno di consolidamento continentale di Piazza Gae Aulenti, nonostante i venti contrari della politica.

Anche su un altro tavolo del risiko bancario si registrano movimenti significativi. L’Opas di Bper su Banca Popolare di Sondrio si avvicina al momento decisivo: ieri è stato conferito un altro 5,5% del capitale, portando il totale delle adesioni al 26,84%. Il grosso dei conferimenti è atteso tra oggi e domani, ma oggi scade il termine per acquistare azioni da conferire all’offerta.