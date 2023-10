UniCredit alla conquista dei Balcani. Focus sui mercati di Grecia e Romania

UniCredit conquista i Balcani e il mercato applaude. Piazza Affari ha premiato con un nalzo del 2,5% la notizia dell’accordo con Alpha Bank in Grecia e in Romania. L’operazione con la banca greca prevede la fusione delle controllate rumene dei due gruppi e un’alleanza commerciale in Grecia. Dalla fusione in Romania nascerà la terza banca del Paese, con una quota del 12%, di cui UniCredit controllerà il 90,1%, ottenendo un beneficio in termini di utili aggiuntivi di oltre 100 milioni di euro. Il completamento dell’operazione è previsto nel 2024, in attesa che si chiuda la due diligence e tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e normative, anche in materia di antitrust. Al closing Alpha Bank avrà il 9,9% del capitale sociale e riceverà un corrispettivo in contanti di 300 milioni di euro.

"Questa operazione aiuta UniCredit ad aumentare la presenza nei mercati del Centro Est Europa ad alta crescita, dove continueremo a guardare, perché ci sono più opportunità" ha commentato il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, in una conference call congiunta con Vassilios Psaltis, ceo di Alpha Services.

Il gruppo italiano ha confermando allo stesso tempo gli obiettivi di remunerazione degli azionisti, con una distribuzione di capitale di oltre 6,5 miliardi sul 2023. L’altra metà dell’intesa prevede una partnership commerciale in Grecia nella distribuzione di prodotti assicurativi, di risparmio gestito e altri prodotti bancari. In questo caso Unicredit acquista una quota pari al 51% di AlphaLife, una società di assicurazione vita greca interamente controllata da Alpha e attiva nel segmento dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistici. Allo stesso tempo è prevista la distribuzione dei prodotti Unicredit con la rete di Alpha Bank, che serve oltre 3,5 milioni di clienti in Grecia. Nell’ambito del deal, UniCredit ha poi presentato un’offerta per acquistare il 9% del capitale Alpha. In base agli attuali corsi di Borsa, la partecipazione vale circa 269 milioni.

"Questo accordo riflette la crescente credibilità dell’economia greca negli ultimi anni, come certificato finora da quattro agenzie di rating, che hanno assegnato un giudizio investment grade ai titoli di Stato" di Atene, ha commentato il governatore della Banca centrale greca, Yannis Stournaras. Il deal, ha aggiunto, "dimostra i progressi significativi ottenuti dal sistema finanziario greco".