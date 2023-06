Under 36, resta la garanzia mutui

Ancora tre mesi di proroga per i mutui destinati agli under 36 garantiti dallo Stato. La nuova scadenza è ora quella del 30 settembre 2023 e il beneficio è esteso anche alle famiglie monogenitoriali e ai conduttori di Iacp. Il requisito per avere accesso alla garanzia pubblica resta quello di un Isee non superiore ai 40mila euro. L’allungamento dei termini è stato inserito alla Camera in uno dei capitoli del decreto sugli Enti Pubblici. Ora tocca al Senato dare il via libera definitivo. L’ombrello pubblico, coperto dall’apposito Fondo di Garanzia per la prima casa, è destinato a coloro che richiedono alle banche un mutuo superiore all’80% del costo dell’immobile. La garanzia arriva fino a questa soglia. Ma, in sostanza, la quota coperta dal prestito può essere anche superiore e, in qualche caso, può arrivare a coprire l’intero importo dell’immobile.

A.T.