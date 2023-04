Una task force per aiutare la burocrazia

Bruno

Villois

Pnrr e Mes sono due acronimi che rappresentano un riferimento per stabilizzare le condizioni socio-economiche dell’intero sistema europeo e soprattutto italiano. Il primo stabilisce il contributo economico che è stato concesso dall’Europa per superare la difficile fase del post Covid, di cui oltre un terzo è a fondo perduto. Il secondo prevede la ratificazione, senza obbligo di utilizzo, per far fronte a significative difficoltà economiche in modo da poter ottenere rilevanti prestiti comunitari. I fondi del Pnrr, se totalmente utilizzati, potrebbero creare molte centinaia di migliaia di posti di lavoro, aumentare il Pil di almeno 6 punti in quattro anni, accelerare la modernizzazione del Paese e compensare gli innegabili ritardi del Mezzogiorno, determinando un quadro roseo per il nostro futuro. In modo così da poter ridurre il debito pubblico tra il 6 e l’8% nei prossimi dieci anni. Il governo attuale, così come i due precedenti, sta lavorando assiduamente per riuscire a utilizzare pienamente le risorse e migliorare l’intero assetto delle infrastrutture pubbliche. Desta però una certa preoccupazione la capacità organizzativa della macchina pubblica, soprattutto locale, nel riuscire a dare corso agli iter procedurali necessari per le realizzazioni. Si avverte parimenti quanto l’importanza del Pnrr sia poco avvertita dalle amministrazioni locali e più in generale dall’intera opinione pubblica. Sarebbe opportuno compensare questa carenza di coinvolgimento con un’azione divulgativa più ampia e incisiva, che veda coinvolta in primis il premier Meloni, facendosi affiancare da nomi noti della classe dirigente del Paese, in modo da far avvertire a ogni italiano l’importanza fondamentale dei contenuti del Pnrr.