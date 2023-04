Una nuova stagione per la ripresa

Bruno

Villois

La definizione dei nuovi vertici delle controllate pubbliche nazionali apre a una nuova stagione, che dovrà accelerare i tempi e i modi di una ripresa economica consistente e sostenibile. Una ripresa che dovrà superare scogli come l’inflazione e dare corso a varie trasformazioni, tra cui spiccano quelle digitale, ambientale e industriale. In ciascuna di esse le principali tre aziende – Eni, Enel e Leonardo – i cui vertici sono stati rinnovati saranno protagoniste di prima grandezza e dovranno creare le condizioni perché si riesca a stimolare l’altissimo numero di fornitori e clienti che da loro dipendono, e renderli più green, più solidi patrimonialmente e più forti nel mantenere posizioni. Ma dovranno anche evitare troppe fibrillazioni sui loro titoli quotati a Piazza Affari, nel cui listino rappresentano per capitalizzazione oltre il 15% del totale. Purtroppo tra le molteplici nubi che popolano l’orizzonte spiccano le crisi aziendali, che rappresentano un campanello di allarme per il nostro sistema manifatturiero.

Il ministero deputato, il Mise, ha un inquilino, Adolfo Urso, di lunga esperienza e capacità già dimostrate in passati incarichi. A lui si chiede di difendere l’italianità della filiera, ovvero l’elemento per cui le imprese a capitale pubblico dovrebbero, come fanno i pari livello esteri a casa loro, adoperarsi per ampliare le filiere di competenza e comporre carovane di imprese italiane per le attività estere. Riuscirci deve essere una priorità che, attuata con adeguata capacità, potrebbe favorire anche migliori risultati per le stesse capofila. Tocca ai nuovi vertici riuscire nell’opera. Una filiera in mani estere, come è l’attuale, è un rischio Paese che non possiamo permetterci.