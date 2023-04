Un Paese spopolato senza futuro

Raffaele

Marmo

È un’talia sempre più capovolta quella che ci consegnano i numeri della demografia del 2022: neonati al lumicino, ultrasessantacinquenni in crescita costante, addirittura boom storico di centenari. Un Paese squilibrato che rischia di essere un Paese né per giovani né per vecchi. Le nascite, nel 2022, sono state 393mila: un nuovo minimo storico. I decessi 713mila, con un saldo naturale di -320mila unità. Siamo, dunque, in pieno inverno demografico: e non ci fossero stati i nuovi flussi migratori, l’Italia avrebbe perso popolazione in misura maggiore di quanto non si sia registrato. Dunque: attenzione al "valore" anche demografico delle migrazioni. Nonostante il numero dei decessi, dopo lo stop degli anni della pandemia, anche la speranza di vita alla nascita torna a salire, almeno per gli uomini: siamo a 80,5 anni per i maschi e a e 84,8 anni per le donne. Certo è che, a conti fatti, il processo di invecchiamento della popolazione non conosce sosta: aumenta l’età media, gli ultrasessantacinquenni sono il 24,1% del totale, i centenari hanno toccato quota 22mila. Mentre le persone in età attiva e i ragazzi fino a 14 anni calano inesorabilmente. E’ agevole immaginare quale possa essere l’impatto di queste tendenze sui molteplici sistemi della vita economica, sociale, produttiva del Paese. Perché se è certamente un bene che la vita si allunghi, rischia di diventare un enorme problema in presenza di un drammatico crollo delle nascite come quello che registriamo da anni. Anche solo a considerare le basi materiali dell’esistenza di una comunità nazionale, meno giovani significa meno contributi, meno tasse, meno Pil. Dunque, meno risorse per pagare le pensioni, per sostenere una spesa sanitaria crescente garantire dignitose condizioni di vita per i non autosufficienti. Rendersene conto per tempo è un obbligo, ma forse è già troppo tardi.