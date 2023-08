Decreto asset e Pnrr, un miliardo contro il caro materiali in edilizia

Roma, 8 agosto 2023 – Per consentire la realizzazione di opere ferroviarie dell'alta velocità nei tempi previsti, il consiglio dei ministri del 7 agosto 2023 ha previsto di intervenire con un miliardo di euro. Le risorse si sono rese necessarie a causa dei rincari dei materiali edili e andranno a sostenere il fondo per le opere indifferibili legate al Pnrr, istituito con il decreto Aiuti, che consente di bandire le gare con i prezzi aggiornati alle condizioni di mercato. In particolare, grazie a questo miliardo aggiuntivo potranno essere sbloccati i lavori sulle linee ferroviarie alta velocità Milano-Verona, Milano-Venezia e il terzo valico di Giovi.

Le tre opere rientrano nel progetto, finanziato in parte con il Pnrr, per il quale sono stati allocati 8,57 miliardi di euro per realizzare entro giugno 2026 le linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa del Nord. L'obiettivo è migliorare i collegamenti ferroviari per potenziare i servizi di trasporto secondo una logica intermodale e stabilire connessioni efficaci con il sistema dei porti. Realizzando 180 chilometri di linee ad alta velocità sulle tratte Brescia-Verona-Vicenza, Liguria-Alpi e Verona-Brennero si aumenterà il traffico su rotaia e si garantirà il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, in caso di interferenze, anche nel commercio transfrontaliero. In particolare, gli interventi interesseranno 48 chilometri sul tratto Brescia-Verona e 44 chilometri tra Verona e Bivio Vicenza. Per quanto riguarda nello specifico il terzo valico di Giovi, questo si si svilupperà complessivamente per 53 chilometri, di cui 37 in galleria, interessando 14 comuni, attraversando le provincie di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie all’interno delle quali i treni potranno raggiungere una velocità di 250 chilometri orari. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.

I rincari delle materie prime in edilizia

L'aumento dei prezzi dei materiali edili al 2022 si attesta sul +25% rispetto all'anno precedente secondo il Construction cost report elaborato dalla società milanese Gad. I rincari delle materie prime variano però da un minimo del +11%, nel caso del legno, ad un picco del +59% per cemento e calcestruzzo. Aumenti anche per le barre di ferro e acciaio e dei coibenti in lana di roccia (+15%), per il vetro (+38%), per coibenti a base di poliestere, laterizi e bitume (+20%).