"Un ecosistema digitale per le Pmi". Sace spinge sull’innovazione

Parola d’ordine ecosistema. Lavorare con più realtà e puntare all’innovazione è il nuovo mantra di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e di soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Francesco Paolo Salzano è l’Head of Product Design and Customer Centricity-Innovation Lead e quindi guida i processi innovativi del Gruppo.

"Il cambiamento che ci è capitato negli anni della pandemia e ci ha obbligato per prima cosa ripensarci, puntando su digitalizzazione prima e innovazione poi", dice. Da qui il grande balzo digitale e tecnologico di Sace, che è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Il Gruppo, con sedi principali a Roma, Milano, ma anche Bologna, Bari, Venezia è inoltre presente nel mondo con 13 sedi in Paesi target per il Made in Italy. L’obiettivo è quello di costruire relazioni con controparti locali e, attraverso strumenti finanziari dedicati, per facilitare il business con le imprese italiane. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 164 miliardi di euro, Sace è al fianco di oltre 40 mila aziende, soprattutto piccole e medie imprese, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo. "Accompagniamo le imprese su tre pilastri: export, sostenibilità e innovazione", dice Salzano.

Quali sono le direttrici del vostro supporto alle imprese?

"Sono quattro. Il supporto alla trasformazione delle pmi, con al centro il concetto di ecosistema, perché i migliori progetti si fanno sempre mettendo in relazione diversi attori. C’è poi un approccio nel quale noi dobbiamo essere la soluzione per i nostri clienti che quindi chiamerei customer-service".

Gli altri assi di sviluppo su cui operate?

"L’altra direttrice fondamentale è quella della sostenibilità, perché il tempo in cui viviamo impone ad ognuno di noi di essere motore della trasformazione ecologica e in Sace stiamo lavorando per proporre nuovi prodotti utili. Infine, spingere davvero tanto su digitalizzazione e innovazione".

La digitalizzazione è l’anima del cambiamento?

"Ci poniamo l’obiettivo di essere un agente di semplificazione dei processi. Oggi con MySace c’è la possibilità di avere su più canali diversi un portale con tutte le nostre offerte in un posto solo. Ma la digitalizzazione ha spinto anche l’innovazione. E puntiamo sulle competenze".

Come?

"Con SaceEducation che è un hub fisico e virtuale nel quale forniamo strumenti formativi e percorsi di formazione, anche insieme alle principali università, per le imprese che assistiamo".

Nell’evento di "Luce!" interverrà sul tema sostenibilità.

"È uno dei nostri pilastri. Nel mondo attuale le opportunità sono sicuramente più dei problemi e avere un approccio sostenibile è una opportunità di crescita condivisa e inclusiva. D’altra parte, non c’è sostenibilità senza innovazione e quindi cerchiamo di supportare, con una offerta dedicata sempre più disegnata appositamente sui nostri clienti, il processo di trasformazione verso la sostenibilità piena delle imprese".