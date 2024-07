Nel 2023 il Gruppo Armani ha prodotto ricavi consolidati di 2,45 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto al 2022. L’Europa ha generato il 49% dei ricavi, mentre le aree America e Asia Pacific ognuna il 21%. Il fondatore Giorgio Armani (nella foto): "Per noi è fondamentale operare in un’ottica di continuità".