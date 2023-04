Ultimatum Ue alle Big Tech: proteggete gli utenti

Dalla Commissione europea un altro passo avanti nella tutela dei cittadini. Pubblicato l’elenco delle 19 piattaforme digitali sottoposte al regime di sorveglianza previsto dal Digital Services Act, cioè il nuovo regolamento europeo che disciplina la trasparenza della pubblicità online e protegge gli utenti da contenuti illegali e disinformazione.

Nella lista ci sono Apple, Facebook, Amazon, Twitter, TikTok, Google (Search, Play, Maps e Shopping), AliExpress, Bing, Booking, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Zalando. Sono state selezionate in quanto ognuna ha un bacino di utenti di almeno 45 milioni di persone attive ogni mese.

Dal 25 agosto questi siti dovranno moderare i contenuti offensivi (bullismo, razzismo e discorsi d’odio), introdurre sistemi per segnalare quelli illegali ed essere pronti a rimuoverli rapidamente. Non potranno più profilare gli utenti in base a dati sensibili – origine etnica, opinioni politiche e orientamento sessuale – né mostrare annunci pubblicitari basati su questi dati. Infine, dovranno garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e incolumità dei minori.

Se un’azienda non rispetterà le norme potrà essere sanzionata con multe fino al 6 per cento del fatturato e, in caso di ripetute violazioni, non potrà più operare sul territorio europeo.

Arnaldo Liguori