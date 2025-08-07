Giovedì 7 Agosto 2025

Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stefano ArgentinoPonte sullo StrettoAudio Raoul BovaPrevisioni caldo africanoMissili ipersoniciNato Lituania
Acquista il giornale
Ultima oraZurich, utile operativo semestre record e sopra le stime
7 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Zurich, utile operativo semestre record e sopra le stime

Zurich, utile operativo semestre record e sopra le stime

L'utile cresce a 3,1 miliardi dollari. Per il ramo danni +9%

L'utile cresce a 3,1 miliardi dollari. Per il ramo danni +9%

L'utile cresce a 3,1 miliardi dollari. Per il ramo danni +9%

Zurich chiude il semestre con un utile operativo sopra le stime e in crescita del 6% raggiungendo il record di 4,2 miliardi di dollari. L'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 3,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Il ramo danni ha registrato un +9% raggiungendo il massimo storico di 2,4 miliardi di dollari. I ricavi assicurativi sono cresciuti del 7% raggiungendo il record di 23 miliardi di dollari. Il Vita si è attestato a 1 miliardo di dollari, in aumento del 4% escludendo un evento straordinario dell'anno precedente. I premi lordi sottoscritti sono aumentati del 14% complessivamente e del 3% nel settore protezione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaFinanza