Zegna, ricavi a 928 milioni nel semestre, vendite dirette +6%

I ricavi del Gruppo Ermenegildo Zegna nei primi sei mesi sono stati pari a 928 milioni di euro (-3% e -2% a tassi di cambio costanti) con una significativa performance del canale Direct to consumer (le vendite dirette) che ha registrato una crescita del 4% e 6% a cambi costanti. L'utile operativo rettificato si è attestato a 68,7 milioni (da 80,9 milioni) e l'utile netto è stato di 47,9 milioni, in aumento del 53% rispetto al primo semestre 2024.

Al 30 giugno l'indebitamento finanziario netto era di 92,1 milioni, in linea con fine dicembre scorso. Ermenegildo 'Gildo' Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo, ha segnalato che "i risultati del primo semestre 2025 testimoniano la forza della nostra visione strategica di potenziare il canale Dtc e di elevare l'efficienza operativa dei negozi dei nostri tre brand, mentre continuiamo ad investire con determinazione in progetti strategici che alimentano le nostre ambizioni di crescita a lungo termine. In questo contesto, siamo particolarmente orgogliosi della performance del segmento Zegna, dove una leva operativa favorevole e l'implementazione rigorosa di progetti chiave hanno generato un miglioramento di 150 punti base nel margine operativo".

"Questa solidità ha permesso di mitigare l'impatto negativo sull'utile operativo derivante dalla trasformazione strategica in corso in Thom Browne e Tom Ford Fashion", ha aggiunto 'Gildo' indicando che "restiamo saldamente orientati verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2027, nonostante le sfide del settore e le pressioni valutarie".