Zangrillo, stipendi enti locali come ministeri, chiesti i fondi

"Ho chiesto al ministro Giorgetti di verificare la possibilità" nel perimetro della prossima legge di Bilancio "di creare un fondo al quale poter attingere per accelerare il percorso di perequazione tra le retribuzioni dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali". Lo ha detto il ministro in un'intervista video all'ANSA, a margine del Forum di Cernobbio sottolineando che Giorgetti "è stato sindaco, e sa quanto sia importante una gestione adeguata".

La richiesta di Zangrillo al ministro delle Finanze "prima della pausa estiva" è "di considerare un aspetto importante, relativo sempre ai salari, che riguarda gli enti locali. Negli ultimi 20 anni anni si è allargato lo spread, la distanza, tra le retribuzioni medie dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali".

Quanto invece al rinnovo dei contratti di istruzione e enti locali, Zangrillo ha detto che incontrerà i sindacati "nei prossimi dieci giorni" e di avere "buone sensazioni sulla possibilità di chiudere questi contratti, perché il dialogo che abbiamo avviato nell'ultimo mese e mezzo con con il sindacato mi fa pensare che effettivamente questa opportunità c'è".

"Devo dire che ci sono due sindacati che hanno mostrato molta resistenza nel rinnovo dei contratti, Cgil e Uil, anche se devo riconoscere che ultimamente con la Uil abbiamo riavviato un dialogo costruttivo e quindi non dispero sulla possibilità di chiudere anche questi due contratti in tempi stretti", ha aggiunto Zangrillo.