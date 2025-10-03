Zangrillo, nella Pa l'adesione allo sciopero è al 7%

"I dati rilevati alle 19 parlano di una partecipazione allo sciopero che tra i dipendenti pubblici si ferma complessivamente al 7%". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo secondo cui "è inoltre probabile che, guardando la serie storica dei precedenti scioperi, il dato finale della partecipazione sarà inferiore".

"È giusto, infine, sottolineare come in comparti fondamentali per i servizi ai cittadini il dato sia stato decisamente più basso come rileva l'1,77% della sanità. La Pubblica amministrazione - ha concluso - ha garantito la piena operatività, assicurando così l'erogazione dei servizi ai cittadini senza disagi. La scarsa adesione conferma l'impegno quotidiano delle nostre persone nel mantenere efficiente la macchina amministrativa, anche di fronte a improvvise iniziative di sciopero".