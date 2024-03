Zangrillo, 'grazie al Pnrr più semplici 45 attività artigiane'

"Avviare un'impresa artigiana diventa più semplice. Il Dl Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, individua 45 attività liberamente esercitabili, abbattendo tempi e costi della burocrazia". Lo ricorda in una nota il ministro della P.a Paolo Zangrillo. La platea dei soggetti che ne possono beneficiare è va dai falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i nuovissimi professionisti del web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software. Per decine di migliaia di attività viene eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre - come calzolaio, corniciaio, fabbro, tornitore del legno o gastronomo - restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza previsti in base alle attrezzature utilizzate. Sono fatte salve le competenze regionali ed è prevista la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. "Rendere più snella la Pubblica amministrazione non significa soltanto realizzare il Pnrr, che ci impone di semplificare 600 procedure entro il 2026. Vuol dire renderla anche più veloce ed efficiente e contribuire così alla ripartenza del Paese, alla sua crescita e al suo sviluppo", afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, secondo il quale "la semplificazione è un tema importantissimo per guardare con ottimismo al futuro della nostra organizzazione e al rapporto tra quest'ultima e cittadini e imprese". L'intervento riduce in modo drastico gli adempimenti, con un risparmio medio di oltre 2mila euro. Il titolo abilitativo, la cosiddetta Scia con i relativi allegati, viene eliminato anche per il calzolaio - per fare un altro esempio - azzerando i tempi e abbattendo i costi per l'avvio dell'attività. Costi 'burocratici' azzerati anche per l'apertura di una sartoria.